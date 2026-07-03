Подозреваемую в покушении на Ермолаева объявили в розыск: как она выглядит (фото)

Власти Монако требуют ее ареста

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Главной подозреваемой в покушении на украинского миллионера Вадима Ермолаева стала украинка Анастасия Березовская. Женщина была объявлена в международный розыск Интерполом.

Как стало известно, Березовская проживает в немецком городе Франкфурт. Задержать ее по домашнему адресу не удалось, так как она сбежала. На официальном сайте Интерпола сообщили главные факты о ней:

родилась 26 июня 1987 года,

брюнетка,

на правой руке от плеча до локтя есть татуировка, вероятно в виде змеи.

владеет немецким языком.

Анастасия Березовская

В сообщении говорится, что власти Монако требуют ее ареста за покушение на убийство и другие обвинения.

Анастасия Березовская

Взрыв в Монако

Вечером 29 июня 2026 года около 21:00 по местному времени, на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с Францией, прогремел мощный взрыв. В результате пострадала семейная пара и 13-летний мальчик.

Взрослых доставили в университетскую больницу Пастера, подростка — в детскую больницу Ленваля. Мужчина и женщина находятся в критическом состоянии, ребенок получил менее серьезные травмы.

"Женщина, у которой взрывом были частично оторваны нижние конечности, находится в наиболее критическом состоянии", — пишет издание Nice-Matin.

В момент взрыва в дом заходили и другие люди, однако пока неизвестно, были ли они целью нападения. Помимо трёх членов украинской семьи, помощь оказали ещё четырём людям, которые получили порезы от разбитого стекла или пережили сильный стресс.

Вскоре издание Nice-Matin, информагентство AFP, телерадиокомпания BFM-TV и "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о семье украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Вадим Ермолаев. Фото: Forbes

Вадим Ермолаев является одним из известнейших предпринимателей Днепра. Он основал корпорацию "Алеф" и был девелопером ряда знаковых объектов города, среди которых "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" и другие. В разные годы входил в список самых богатых украинцев по версии Forbes.

Подозреваемый в покушении на семью Ермолаевых

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об украинском бизнесмене, которого подорвали в Монако.