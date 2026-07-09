"Быстрее не получится": когда Украина сможет выпустить свою первую ракету Patriot

Производство высокотехнологичных ракет — это долгий процесс

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Соединенные Штаты Америки передадут Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot на фоне дефицита ракет-перехватчиков у ВСУ. Однако до поступления первых боеприпасов в украинскую армию могут пройти годы.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал известный авиационный эксперт Константин Криволап. Он объяснил, что налаживание процесса производства американских ракет будет долгим. И то, что Украина считается космическим государством и имеет определенные знания в сфере ракетостроения — на это никак не повлияет.

"У нас есть технологии запуска межконтинентальных баллистических ракет. Но ситуация абсолютно аналогична вопросу, появится ли у девяти беременных женщин через месяц ребенок", — отмечает Криволап.

Конастанин Криволап

По словам эксперта, начало производства будет делиться на следующие этапы:

Выделение земельного участка и строительство завода.

"Мы не знаем, сколько будут выделять участок под завод, сколько будет строиться завод, кто и сколько будет на этом пытаться заработать дивиденды или политическое влияние. Построить завод, если есть вся комплектация и нужно однозначно углубляться в землю или залезать в Карпатские горы, – в лучшем случае это займет год", — говорит собеседник.

Обучение персонала и освоение технологий.

"Набрали специалистов, отправили их в Америку на заводы Lockheed Martin и Raytheon. Польские специалисты вместе с нами занимаются вопросами имплементации этой лицензии, потому что Польша уже получила предварительное согласие. Ну все отлично, но это все равно год", — объяснил Криволап.

Сборка ракет.

"А теперь начинается самое интересное. У нас есть безопасный завод и подготовленные специалисты, стоит все оборудование, отработана технология сборки, настройки, контроля качества. Начинаем собирать ракеты – два года, потому что производственный технологический цикл от 23 до 25 месяцев", — сказал эксперт.

И эти два года, отмечает Криволап, идут плюс к тому году, который нужен на строительство и освоение технологий. В самом лучшем случае это все можно "ужать" до двух лет, ибо не все процессы можно делать параллельно.

"Строительство и обучение делать параллельно возможно. Это не связанные процессы. Подготовка к сертификации – это совсем другой вопрос. Поставка оборудования – это третий вопрос, комплектация – четвертый", — отмечает авиаэксперт.

Самый длительный процесс, по мнению собеседника, — это непосредственно само производство ракеты, которую, вероятно, быстрее чем за два года построить не удастся.

"Но ракета не будет производиться, пока не придет сертификация. Сертификации не будет, пока не завершены все процессы, не произведены соответствующие замеры, испытания, тесты и не будет отчетов об этом. И, соответственно, Lockheed Martin, которая выдает лицензию, не скажет: "Все хорошо: мы всех научили, есть все оборудование, есть вся измерительная техника, вся техника для калибровки и все работает. Можно запускать серийное производство".

Я думаю, что быстрее чем за два года эту ракету не сделаешь. И здесь важен организационный ресурс и организационные способности", — подытожил Криволап.

Напомним, ранее мы писали о том, почему украинская ПВО "всухую" пропустила всю баллистику во время одной из последних атак РФ.