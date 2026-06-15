Новые 100 грн появятся в Украине: нужно ли менять старые купюры

На оборотной стороне появится патриотический лозунг

Во вторник, 16 июня, Национальный банк Украины вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 грн. Возникает вопрос: что делать с сотнями старого образца?

О появлении новых купюр сообщили на сайте НБУ. В правой верхней части на оборотной стороне появится патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".

В пресс-службе пояснили, что все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют купюрам номиналом 100 грн образца 2014 года.

Нацбанк с 16 июня приступит к выдаче модифицированных банкнот номиналом 100 грн банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения, говорится в публикации.

Новые купюры номиналом 100 грн. Фото: НБУ

Таким образом, введение в обращение новых банкнот номиналом 100 грн завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую НБУ в августе 2024 года, к 33 годовщине независимости Украины.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 грн предыдущих лет изготовления на модифицированные банкноты. Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 100 грн предыдущих лет изготовления", — отметили в Нацбанке.

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