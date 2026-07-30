Венгры кладут прищепку в посудомойку: причина может удивить

Простая деревянная прищепка помогает избавиться от распространенной проблемы

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Проблема с неприятным запахом из посудомоечной машины знакома почти каждому, у кого она есть. Даже при регулярном использовании со временем внутри появляется затхлый запах, от которого не спасает обычное мытье.

Простое и неожиданное решение этой проблемы описывает венгерское издание NLC.hu. Оказывается, некоторые хозяева кладут в посудомойку обычную деревянную прищепку.

Суть лайфхака в том, что на прищепку наносят несколько капель эфирного масла — лимонного, лавандового или эвкалиптового. Дерево хорошо впитывает масло и постепенно отдает его во время работы машины. Аромат распространяется вместе с паром и остается ощутимым даже между циклами мойки. По сути, это работает как натуральный, многоразовый ароматизатор.

Возьмите натуральную деревянную прищепку и нанесите на нее буквально пару капель эфирного масла. Затем прикрепите прищепку к решетке или корзине посудомойки так, чтобы она не мешала циклу мойки и не соприкасалась напрямую с посудой.

Фото сгенерировано ИИ

Обычно этого хватает на пару циклов мытья посуды. Как только аромат ослабеет, нужно снова нанести масло на прищепку.

Важно понимать, что прищепка с маслом не устраняет причину запаха, а маскирует его. Она не заменяет чистку самой машины. Поэтому необходимо регулярно чистить фильтр посудомоечной машины и время от времени запускать программу очистки.

Также рекомендуем учесть, что деревянная прищепка при многократном использовании в посудомоечной машине под действием воды может деформироваться и развалиться.

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