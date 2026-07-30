Зарабатывает миллионы на детских столовых: что известно о фигурантке громкого скандала в Киеве

Компания годами обеспечивала школы продуктами

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После громкого дела вокруг закупок питания для киевских школ в центре внимания оказалась Екатерина Белокриницкая. Ее компания "Гранат" годами выигрывала многомиллионные тендеры, а теперь ее название связано с расследованием о возможной коррупционной схеме.

Об этом говорится в матриале "Телеграфа": "Hummer со взяткой – вершина айсберга? Как в Киеве действует схема на питании школьников на миллиард гривен".

Так, Киевская прокуратура и глава Деснянской РГА Максим Бахматов в июне 2026-го заявили о разоблачении на горячем начальницы управления образования. За $4 тысячи "благодарности" она помогла выиграть несколько тендеров "правильной" компании, чьи наценки на школьных продуктах стоили бюджету минимум 3 млн грн переплаты.

"Телеграф" получил материалы досудебного расследования и распутал всю цепочку. Как оказалось, взятку заносили именно от фирмы "Гранат". К слову, другим районам города она продавала продукты еще дороже, чем Деснянскому.

Главой ООО "Гранат" является Екатерина Белокриницкая. "Телеграфу" удалось разыскать судебное постановление в рамках производства относительно ООО об аресте телефона, нескольких печатей и тех же $4 тысяч. К слову, ту самую взятку везли на внедорожнике GMC Hummer EV 2024 года стоимостью около $150 тысяч. В салоне, кроме наличных, нашли печати ряда ФОПов и фирм: ООО "ТОР Вольт", "Карман Авто", "Агровита-ИР".

Сколько бюджетных средств перечислили ООО "Гранат" чиновники от образования. Инфографика "Телеграфа"

Кроме того, на балансе предприятия есть даже легендарный "кубик" Mercedes-Benz G-Class 2022 года за $200 тысяч.

Компанию Белокриницкая основала еще в конце 1990-х. Это один из самых влиятельных игроков рынка школьного питания с колоссальными связями. Данная фирма поделена между Белокриницкой и ее родственниками – Владимиром, Андреем и Юлией Цыганками, а также Екатериной Дедовой. Белокриницкая с Юлией и Владимиром Цыганко владеют еще и ООО "Бизнес Плюс ЛТД" (выигранные тендеры на 227 млн грн). В целом семья подмяла под себя подрядов более чем на миллиард гривен. Каждый из них владеет недвижимостью и автопарком, в частности, на членов семьи оформлены две трехкомнатные квартиры в ЖК RiverStone.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в тендере на миллионы победили ФОПы-должники на Днеропетровщине.