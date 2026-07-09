Грозы, шквалы и жара до +36 °С: метеоролог рассказал, какой будет погода до конца июля в Украине

Вторая половина месяца может удивить

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В июле в Украине ожидается нестабильная погода — от сильных дождей, гроз и местами шквального ветра, до возвращения сильной жары.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, осадки придут в Украину с 10 по 15 июля.

Во многих областях будут дожди, местами ливни. Возможны грозы, сильный ветер и шквалы. Меньше дождей будет в Крыму, на юге Одесской области и на Закарпатье.

Температура воздуха с 10 по 13 июля в ночное время будет колебаться в пределах +8…+16 °С, днём составит +15…+23 °С, в юго-восточной половине +24…+29 °С.

Погода в Украине 10 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

С 14 июля в ночное время температура воздуха будет выше — до +13…+19 °С, днём до +25…+30 °С. Наиболее высокие температуры следует ожидать ближе к концу второй декады месяца. То есть, ближе к 20-м числам.

Погода в Украине 14 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

Затем с 17 по 20 июля ожидается сильная жара. Днем будет до +28…+33 °С днём, а на в южной части и на Донбассе местами жара может усилиться до +34…+36 °С. А ночью до +15…+22 °С.

На фоне жаркой погоды 19 и 20 июля в западных, северо-западных и юго-западных регионах Украины пройдут грозовые ливни, местами в сопровождении шквалов и града. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ветер в течение прогнозируемого периода ожидается умеренным

В то же время в юго-восточных областях в связи с ожидаемой жаркой погодой повысится уровень пожарной опасности в лесных экосистемах, поэтому следует быть внимательными при обращении с огнём на открытой местности.

На карте представлен ожидаемый прогноз средней аномалии температуры воздуха (отклонение от нормы) в Европе на период с 13 по 20 июля 2026 года.

Прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе на период с 13 по 20 июля 2026

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ливни в Украине все чаще напоминают тропические. Стало известно, почему так на самом деле.