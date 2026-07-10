Трагический рекорд войны: мирных жителей Украины гибнет всё больше (инфографика)

Организация предупреждает об ухудшении ситуации

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Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по Украине после серии масштабных ракетных и беспилотных атак, в результате которых погибло большое количество гражданских людей. Самым смертоносным месяцем с начала полномасштабного вторжения стал май 2026 года.

Об этом сообщается на сайте ООН. Согласно информации из материала, только за последнюю неделю российские удары по Украине унесли жизни десятков человек, еще сотни получили ранения.

Одна из самых тяжелых атак была в ночь на 6 июля, когда под ударом оказался Киев и Киевская область. Погибли как минимум 28 человек, среди них 12-летний ребенок, еще более 90 человек были ранены, включая детей.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в настоящее время атаки по Украине показывают повторяющуюся картину: под удары попадают крупные города и районы с высокой концентрацией гражданского населения. Как итог: повреждаются жилые дома и объекты, необходимые для повседневной жизни людей.

Особое внимание ООН удаляет обшей динамике потерь. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, май 2026 года стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с начала полномасштабной войны.

Предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще более высоком числе жертв – не менее 265 погибших и 1816 раненых. С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ООН подтвердила гибель как минимум 16 402 мирных жителей, включая 802 ребенка, и ранения более 48 тысяч человек. Реальные цифры, как отмечается, могут быть значительно выше.

Рост количества жертв в Украине с начала полномасштабной войны. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Добавим, что в 2026 году в Украине, согласно предварительным подсчетам, проживает порядка 29 миллионов человек, с возможной погрешностью примерно в один миллион.

Об этом "Телеграфу" ранее говорил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал "Телеграфу" в материале: "Сколько украинцев осталось, а сколько вернется после войны – ответы демографа".

Согласно этой цифре и данным, которые огласили в ООН, Россия убила около 0,057% населения Украины — это лишь подтвержденные погибшие мирные жители. Для большей наглядности: это примерно 1 гражданский на каждые 1 768 жителей.

Отметим, что это лишь примерные расчеты, исходя из данных, которые есть в открытом доступе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о последствиях атаки России по Украине 6 июля.