Трагічний рекорд війни: мирних жителів України гине дедалі більше (інфографіка)

Організація попереджає про погіршення ситуації

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Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо України після серії масштабних ракетних та безпілотних атак, внаслідок яких загинула велика кількість цивільних людей. Найбільш смертоносним місяцем з початку повномасштабного вторгнення став травень 2026 року.

Про це повідомляється на сайті ООН. Згідно з інформацією з матеріалу, лише за останній тиждень російські удари по Україні забрали життя десятків людей, ще сотні зазнали поранень.

Одна з найважчих атак була в ніч проти 6 липня, коли під ударом опинився Київ та Київська область. Загинули щонайменше 28 людей, серед них 12-річна дитина, ще понад 90 людей було поранено, включаючи дітей.

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що в даний час атаки по Україні показують картину, що повторюється: під удари потрапляють великі міста і райони з високою концентрацією цивільного населення. Як результат: ушкоджуються житлові будинки та об’єкти, необхідні для повсякденного життя людей.

Особливу увагу ООН видаляє загальну динаміку втрат. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, травень 2026 року став найбільш смертоносним місяцем для громадянського населення України з початку повномасштабної війни.

Попередні дані за червень свідчать про ще більшу кількість жертв – не менше 265 загиблих та 1816 поранених. З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ООН підтвердила загибель як мінімум 16 402 мирних жителів, включаючи 802 дитини, та поранення понад 48 тисяч осіб. Реальні цифри, як зазначається, можуть бути значно вищими.

Зростання кількості жертв в Україні від початку повномасштабної війни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Додамо, що у 2026 році в Україні, за попередніми підрахунками, проживає близько 29 мільйонів осіб, із можливою похибкою приблизно в один мільйон.

Про це "Телеграфу" раніше говорив заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Скільки українців залишилося, а скільки повернеться після війни – відповіді демографа".

Згідно з цією цифрою та даними, які оголосили в ООН, Росія вбила близько 0,057% населення України — це лише підтверджені загиблі мирні жителі. Для більшої наочності: це приблизно 1 цивільний на кожні 1768 жителів.

Зазначимо, що це лише приблизні розрахунки, виходячи з даних, які є у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про наслідки атаки Росії по Україні 6 липня.