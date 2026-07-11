Кто может стоять за сетью Ncase, которая "забыла" уплатить более 200 млн налогов
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По документам, количество купленного товара существенно превышало проданное
Бюро экономической безопасности Украины расследует масштабную схему уклонения от налогов сетью магазинов мобильных аксессуаров Ncase. По данным следствия, только в 2024-2025 годах сеть и связанные с ней структуры не уплатили НДС на 214,4 млн грн.
Подробно читайте в материале "Телеграф": Большую сеть магазинов разоблачили на масштабной схеме: ввозили китайский товар и могли не платить налоги
"Телеграфу" удалось узнать детали масштабного расследования БЭБ. Только три фирмы из сети с 2024 года продали товар на 2,3 млрд грн. Расследование продолжается.
Как оказалось, популярная сеть магазинов связана с десятками разных ООО. Среди способов избежать уплаты налогов — искусственное формирование налогового кредита, фиктивные операции, ООО, оформленные на подставных лиц и т.д.
Товары ввозили от китайской компании Be First Company Limited через ряд "технических" импортеров (ООО "Энивей Групп", "Диэлти компани", "Посейдон Вэй" и т.д.), имеющих общие IP-адреса и склады. Товар продавали за наличные деньги или через подконтрольные ФЛП в Киеве, Одессе и Львове, что позволяло занижать базу налогообложения. Также БЭБ выявило аномальные наценки и разногласия, где документальное количество купленного товара существенно превышало проданное.
Кто стоит за схемой
Среди основных клиентов китайской компании — ФЛП Денис Иванов, также являющийся владельцем "Диэлти компани". Ранее на Иванова были зарегистрированы ООО "Про-Кейс", "Одиссей Экспресс". По информации "Телеграфа", Денис Иванов действительно работает в сети NCase.
Владельцами главного юрлица "Н-Кейс" являются братья Эльдар и Тимур Мустафаевы. Официальным директором компании является Геворг Сукиасян. Связь между ним и братьями Мустафаевыми подтверждается регистрацией ФЛП на корпоративные почты "ncase".
Для регистрации "токсичных" активов использовали подставные лица. Например, на Игоря Грабара и Елену Жук записано более 100 компаний на каждого.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на бедного узбека в Украине переписали бизнес-империю. Какую схему придумали политики, чиновники и богатые корпорации.