Хто може стояти за мережею Ncase, яка "забула" сплатити понад 200 млн податків

За документами, кількість купленого товару суттєво перевищувала продану

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Бюро економічної безпеки України розслідує масштабну схему ухилення від сплати податків мережею магазинів мобільних аксесуарів Ncase. За даними слідства, лише у 2024–2025 роках мережа та пов'язані з нею структури не сплатили ПДВ на 214,4 млн грн.

Детально читайте у матеріалі "Телеграфа": Велику мережу магазинів викрили на масштабній схемі: ввозили китайський товар та могли не платити податки

"Телеграфу" вдалось дізнатися деталі масштабного розслідування БЕБ. Тільки три фірми з мережі з 2024 року продали товару на 2,3 млрд грн. Наразі розслідування триває.

Як виявилося, популярна мережа магазинів пов'язана з десятками різних ТОВ. Серед способів уникнути сплати податків — штучне формування податкового кредиту, фіктивні операції, ТОВки, які оформлено на підставних осіб тощо.

Так виглядає один з магазинів Ncase. Фото: Google відгуки

Товари ввозили від китайської компанії Be First Company Limited через низку "технічних" імпортерів (ТОВ "Енівей Груп", "Діелті компані", "Посейдон Вей" тощо), що мають спільні IP-адреси та склади. Товар продавали за готівку або через підконтрольних ФОПів у Києві, Одесі та Львові, що дозволяло занижувати базу оподаткування. Також БЕБ виявило аномальні націнки та розбіжності, де документальна кількість купленого товару суттєво перевищувала продану.

Хто стоїть за схемою

Серед основних клієнтів китайської компанії — ФОП Денис Іванов, який також є власником "Діелті компані". Раніше на Іванова були зареєстровані ТОВ "Про-Кейс", "Одіссей Експрес". За інформацією "Телеграфа", Денис Іванов дійсно працює в мережі NCase.

Власниками головної юрособи "Н-Кейс" є брати Ельдар та Тимур Мустафаєви. Офіційним директором компанії є Геворг Сукіасян. Зв'язок між ним та братами Мустафаєвими підтверджується реєстрацією ФОПів на корпоративні пошти "ncase".

Для реєстрації "токсичних" активів використовували підставних осіб. Наприклад, на Ігоря Грабара та Олену Жук записано по понад 100 компаній на кожного.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на бідного узбека в Україні переписали бізнес-імперію. Яку схему вигадали політики, чиновники та найбагатші корпорації.