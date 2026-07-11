"Украинская бронетехника" ответила на заявления СБУ и ОГПУ насчет гранатометов

В СБУ заявляют, что компания якобы поставила АОЗ гранатометы 1980-х годов

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Компания "Украинская бронетехника" высказала официальную позицию и опровергла заявления Службы Безопасности Украины и Офиса Генпрокурора о якобы закупке устаревших гранатометов для ВСУ на более чем 318 миллионов гривен. В заявлении отмечается, что представители СБУ напали и избили заместителя генерального директора предприятия Максима Поливяного.

Соответствующее сообщение было опубликовано на Facebook-странице предприятия.

"ООО "Украинская бронетехника" является наиболее дисциплинированным поставщиком Сил обороны Украины. Наша компания – не многочисленная иностранная прокладка, где растворились сотни миллионов средств государства. За годы отражения российской агрессии, предприятие поставило сотни тысяч артиллерийских выстрелов, десятки тысяч ракет, дронов, сбросов, сотни бронемашин, минометов и другую номенклатуру. 9 июля сотрудники СБУ совершили нападение и нанесли телесные повреждения заместителю Генерального директора предприятия Максиму Поливяному, который все эти годы добросовестно выполнял функции поставки оружия нашим защитникам", — говорится в заявлении.

Компания добавляет, что за 2022-2026 годы доставила Силам обороны около 100 000 одноразовых гранатометов, из которых около 30 000 гранатометы РПГ-75М производства чешского завода "Zeveta". За эти годы "Украинская бронетехника" не получила никакой рекламации по качеству гранатометов РПГ-75М. Правительства европейских стран передавали гранатометы данного производителя как материальную помощь. Этим оружием украинские воины уничтожили тысячи оккупантов и сотни единиц техники.

Предприятие отмечает, что в феврале 2026 года "Агентство оборонных закупок" приступило к очередной процедуре закупки одноразовых противотанковых гранатометов. Данное вооружение не производится в Украине, поэтому компания предоставила предложения от трех разных производителей из стран НАТО (подтверждаем). В переговорной процедуре участвовало более десятка других украинских и иностранных поставщиков, предлагавших различные гранатометы. После анализа ценовых и технических параметров "Агентство оборонных закупок" согласовало номенклатуру с Генеральным штабом ВСУ и заключило контракт с ООО "Украинская бронетехника" на поставку гранатометов РПГ-75М 2024-го года производства.

"Получив аванс, наша компания в рекордно короткие сроки организовала поставки изделий", — говорится в заявлении.

"Украинская бронетехника" добавляет, что во время поставки первой партии продукции в мае этого года СБУ вынуждало Командование Сил Логистики и "Агентство оборонных закупок" отказаться от приема товара — вопреки условиям государственного контракта. Вместо начала приемки товара по количеству и качеству, гранатометы были приняты на временное хранение.

"Не принимая продукцию на баланс и не допуская представителей нашего предприятия к приемке, представители воинской части и СБУ начали раскрывать опломбированные ящики и, по их словам, обнаружили отметки других лет производства на гранатометах.

Снабжение продукции осуществлялось с завода-производителя в опломбированной таре под военизированным конвоем в воинскую часть ВСУ. Представители нашей компании не имели никакого физического доступа к продукции", — говорится в сообщении.

По словам компании, производитель продукции, сертифицированный завод страны НАТО, компания Zeveta (Чехия), подтвердил, что поставленные гранатометы являются продукцией 2024 года изготовления и предоставил все необходимые документы АОЗ и правоохранительным органам.

"Завод-производитель официально разъяснил технологию производства и допустимость использования отдельных металлических комплектующих предыдущих лет при использовании совершенно новых пиротехнических компонентов. Выписка из заявления прилагается. Отметим, что за все время "расследования" СБУ не посылает никаких запросов правоохранительным органам Чехии или заводу-производителю. Это свидетельствует о нежелании установить объективные обстоятельства", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что государственный контракт с "АОЗ" предусматривает четкий процесс приема продукции: в случае наличия подозрений или замечаний по качеству предусмотрена процедура рекламационной и гарантийной работы. Отношения снабжения регулируются исключительно хозяйственным правом и не являются подследственностью СБУ.

"Официальные заявления СБУ никоим образом не касаются реальных обстоятельств дела. Мы считаем, что дело открыто искусственно. Как и показательное нападение на топ-менеджера нашего предприятия, эти действия являются запугиванием и давлением на наше предприятие".

Учитывая критическую ситуацию на определенных участках фронта, призываем руководство СБУ и ОГПУ к объективности.

Просим Вооруженные силы Украины срочно оформить прием продукции согласно существующему Порядку. И передать гранатометы на фронт или, в случае возникновения реальной рекламации, дать производителю возможность устранить недостатки и затем передать функционирующие изделия нашим защитникам. Как того требует Закон", — резюмирует предприятие.