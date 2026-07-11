"Українська бронетехніка" відповіла на заяви СБУ та ОГПУ щодо гранатометів

У СБУ заявляють, що компанія нібито поставила АОЗ гранатомети 1980-х років виготовлення

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Компанія "Українська бронетехніка" висловила офіційну позицію та спростувала заяви Служби Безпеки України та Офісу Генпрокурора про нібито закупівлю застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 мільйонів гривень. У заяві наголошується, що представники СБУ напали та побили заступника генерального директора підприємства Максима Полив’яного.

Відповідне повідомлення було оприлюднено на Facebook-сторінці підприємства.

"ТОВ "Українська бронетехніка" є найбільш дисциплінованим постачальником Сил оборони України. Наша компанія – не численна іноземна прокладка, де розчинилися сотні мільйонів коштів держави. За роки відбиття російської агресії, підприємство поставило сотні тисяч артилерійських пострілів, десятки тисяч ракет, дронів, скидів, сотні бронемашин, мінометів та іншу номенклатуру. 9 липня співробітники СБУ здійснили напад та завдали тілесних ушкоджень заступнику Генерального директора підприємства Максиму Полив’яному, який всі ці роки сумлінно виконував функції постачання зброї нашим захисникам", — йдеться у заяві.

Компанія додає, що за 2022-2026 роки доставила Силам оборони близько 100 000 одноразових гранатометів, із яких близько 30 000 — гранатомети РПГ-75М виробництва чеського заводу "Zeveta". За ці роки "Українська бронетехніка" не отримала жодної рекламації щодо якості гранатометів РПГ-75М. Уряди європейських країн передавали гранатомети даного виробника як матеріальну допомогу. Цією зброєю українські воїни знищили тисячі окупантів та сотні одиниць техніки.

Підприємство зазначає, що у лютому 2026 року "Агенція оборонних закупівель" розпочала чергову процедуру закупівлі одноразових протитанкових гранатометів. Дане озброєння не виробляється в Україні, тому компанія надала пропозиції від трьох різних виробників з країн НАТО (надаємо підтвердження). В переговорній процедурі брало участь більше десятка інших українських та іноземних постачальників, які пропонували різноманітні гранатомети. Після аналізу цінових та технічних параметрів, "Агенція оборонних закупівель" узгодила номенклатуру з Генеральним штабом ЗСУ та уклала контракт з ТОВ "Українська бронетехніка" на постачання гранатометів РПГ-75М 2024-го року виробництва.

"Отримавши аванс, наша компанія в рекордно короткі строки організувала постачання виробів", — йдеться у заяві.

"Українська бронетехніка" додає, що під час постачання першої партії продукції в травні цього року, СБУ змушувало Командування Сил Логістики та "Агенцію оборонних закупівель" відмовитися від приймання товару – всупереч умовам державного контракту. Замість початку приймання товару за кількістю та якістю, гранатомети були прийняті на тимчасове зберігання.

"Не приймаючи продукцію на баланс та не допускаючи представників нашого підприємства до прийомки, представники військової частини та СБУ почали розкривати опломбовані ящики та, за їх словами, виявили позначки інших років виробництва на гранатометах.

Постачання продукції здійснювалося з заводу-виробника в опломбованій тарі під воєнізованим конвоєм до військової частини ЗСУ. Представники нашої компанії не мали жодного фізичного доступу до продукції", — йдеться у повідомленні.

За словами компанії, виробник продукції, сертифікований завод країни НАТО, компанія Zeveta (Чехія), підтвердив, що поставлені гранатомети є продукцією 2024 року виготовлення та надав всі необхідні документи АОЗ та правоохоронним органам.

"Завод-виробник офіційно роз’яснив технологію виробництва і допустимість використання окремих металевих комплектуючих попередніх років виготовлення при використанні абсолютно нових піротехнічних компонентів. Витяг з заяви додається. Зазначимо, що за весь час "розслідування", СБУ не надсилає жодних запитів правоохоронним органам Чехії чи заводу-виробнику. Це свідчить про небажання встановити об’єктивні обставини", — пише "Українська бронетехніка".

Компанія наголошує, що державний контракт з "АОЗ" передбачає чіткий процес приймання продукції: в разі наявності підозр чи зауважень по якості, передбачена процедура рекламаційної та гарантійної роботи. Відносини постачання регулюються винятково господарським правом та не є підслідністю СБУ.

"Офіційні заяви СБУ жодним чином не стосуються реальних обставин справи. Ми вважаємо, що справа відкрита штучно. Як і показовий напад на топ-менеджера нашого підприємства, ці дії є залякуванням та тиском на наше підприємство.

Враховуючи критичну ситуацію на певних ділянках фронту, закликаємо керівництво СБУ та ОГПУ до об’єктивності.

Просимо Збройні сили України терміново оформити приймання продукції згідно існуючого Порядку. І передати гранатомети на фронт — або, в разі виникнення реальної рекламації, дати виробнику змогу усунути недоліки та потім передати функціонуючі вироби нашим захисникам. Як того вимагає Закон", — резюмує підприємство.