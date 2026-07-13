Следы подсанкционного "короля дорог": малоизвестная фирма выиграла тендер на 215 млн грн

"Телеграф" обратил внимание на странные моменты

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Недавно вновь созданная компания ООО "Роудбудпівдень" неожиданно выиграла тендер ГП "Служба местных автомобильных дорог" на сумму более 215 млн грн. Она будет содержать дороги общего использования местного значения в Одесском районе.

Подробно читайте в материале "Телеграф": Родственники подсанкционного "короля дорог" продолжают зарабатывать на тендерах? Кто получает сотни миллионов

От объявления торгов до избрания победителя прошло менее двух недель, а "Роудбудпівдень" оказалась единственным участником. Изучение документов свидетельствует, что недавно созданная ООО не смогла бы победить без масштабной поддержки со стороны компаний, связанных с семьей подсанкционного бизнесмена Араика Амирханяна. В СМИ он давно известен как "король дорожных тендеров".

Чтобы победить в тендере, компания должна была подтвердить наличие опыта, техники и штата работников. Поскольку "Роудбудпівдень" не имела собственной базы, необходимые ресурсы ей обеспечили две фирмы, которые официально считаются независимыми, но принадлежат родственникам Амирханяна.

Опыт аналогичных работ компания подтвердила договором о субподряде на 9,9 млн грн с ООО "Юг Строй Компани", принадлежащей Алле Илюхиной — родственнице бизнесмена Амирханяна. Большинство техники "Роудбудпівдень" арендовало у ООО "ДСК Дорсервис", принадлежащей Марине Амирханян — племяннице Андраника. 15 из 30 работников вновь фирмы оформлены именно там в "ДСК Дорсервис". Кроме того, нынешний владелец и директор "Роудбудпівдень" Сергей Строкин ранее работал в компании "Дорсервис".

"Аналогичный" договор

Сотрудничество с фирмами Амирханянов стало токсичным для госструктур

Ранее Антимонопольный комитет Украины неоднократно штрафовал их компании (в частности, "ДБК "Дорлидер" и "Дорсервис") на десятки миллионов гривен за тендерные заговоры и блокирование крупных дорожных закупок из-за массовых жалоб.

Двоюродный брат Андраника Араик Амирханян находится под санкциями СНБО с 2021 года. СБУ объявляла ему подозрение в присвоении 500 млн грн бюджетных средств и финансировании свержения конституционного строя (из-за перерасчета средств "таможенникам" в оккупированном Крыму).

Араик бежал в Россию, где был задержан местными силовиками и публично признал свои симпатии к России и признался в ведении бизнеса в оккупированных Донецке и Крыму.

Многие признаки указывают, что "Роудбудпівдень" является новым инструментом влияния семьи Амирханян. Главным вопросом остается, почему "Служба местных автомобильных дорог" не обратила внимания на очевидную связь единственного участника тендера с окружающими подсанкционного беглеца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может стоять за сетью Ncase, которая "забыла" уплатить более 200 млн. налогов.