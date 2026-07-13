Следы подсанкционного "короля дорог": малоизвестная фирма выиграла тендер на 215 млн грн
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"Телеграф" обратил внимание на странные моменты
Недавно вновь созданная компания ООО "Роудбудпівдень" неожиданно выиграла тендер ГП "Служба местных автомобильных дорог" на сумму более 215 млн грн. Она будет содержать дороги общего использования местного значения в Одесском районе.
Подробно читайте в материале "Телеграф": Родственники подсанкционного "короля дорог" продолжают зарабатывать на тендерах? Кто получает сотни миллионов
От объявления торгов до избрания победителя прошло менее двух недель, а "Роудбудпівдень" оказалась единственным участником. Изучение документов свидетельствует, что недавно созданная ООО не смогла бы победить без масштабной поддержки со стороны компаний, связанных с семьей подсанкционного бизнесмена Араика Амирханяна. В СМИ он давно известен как "король дорожных тендеров".
Чтобы победить в тендере, компания должна была подтвердить наличие опыта, техники и штата работников. Поскольку "Роудбудпівдень" не имела собственной базы, необходимые ресурсы ей обеспечили две фирмы, которые официально считаются независимыми, но принадлежат родственникам Амирханяна.
Опыт аналогичных работ компания подтвердила договором о субподряде на 9,9 млн грн с ООО "Юг Строй Компани", принадлежащей Алле Илюхиной — родственнице бизнесмена Амирханяна. Большинство техники "Роудбудпівдень" арендовало у ООО "ДСК Дорсервис", принадлежащей Марине Амирханян — племяннице Андраника. 15 из 30 работников вновь фирмы оформлены именно там в "ДСК Дорсервис". Кроме того, нынешний владелец и директор "Роудбудпівдень" Сергей Строкин ранее работал в компании "Дорсервис".
Сотрудничество с фирмами Амирханянов стало токсичным для госструктур
Ранее Антимонопольный комитет Украины неоднократно штрафовал их компании (в частности, "ДБК "Дорлидер" и "Дорсервис") на десятки миллионов гривен за тендерные заговоры и блокирование крупных дорожных закупок из-за массовых жалоб.
Двоюродный брат Андраника Араик Амирханян находится под санкциями СНБО с 2021 года. СБУ объявляла ему подозрение в присвоении 500 млн грн бюджетных средств и финансировании свержения конституционного строя (из-за перерасчета средств "таможенникам" в оккупированном Крыму).
Араик бежал в Россию, где был задержан местными силовиками и публично признал свои симпатии к России и признался в ведении бизнеса в оккупированных Донецке и Крыму.
Многие признаки указывают, что "Роудбудпівдень" является новым инструментом влияния семьи Амирханян. Главным вопросом остается, почему "Служба местных автомобильных дорог" не обратила внимания на очевидную связь единственного участника тендера с окружающими подсанкционного беглеца.
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