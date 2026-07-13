Сліди підсанкційного "короля доріг": маловідома фірма виграла тендер на 215 млн грн

"Телеграф" звернув увагу на дивні моменти

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Нещодавно новостворена компанія ТОВ "Роудбудпівдень" неочікувано виграла тендер ДП "Служба місцевих автомобільних доріг" на суму понад 215 млн грн. Вона утримуватиме дороги загального користування місцевого значення в Одеському районі.

Детально читайте в матеріалі "Телеграфа": Родичі підсанкційного "короля доріг" продовжують заробляти на тендерах? Хто отримує сотні мільйонів

Від оголошення торгів до обрання переможця минуло менш як два тижні, а "Роудбудпівдень" виявилася єдиним учасником. Вивчення документів свідчить, що новостворена ТОВка не змогла б перемогти без масштабної підтримки з боку компаній, пов’язаних з родиною підсанкційного бізнесмена Араїка Амірханяна. В ЗМІ він давно відомий, як "король дорожніх тендерів".

Щоб перемогти у тендері, компанія мала надати підтвердження наявності досвіду, техніки та штату працівників. Оскільки "Роудбудпівдень" не мала власної бази, необхідні ресурси їй забезпечили дві фірми, які офіційно вважаються незалежними, але належать родичам Амірханяна.

Досвід аналогічних робіт компанія підтвердила договором про субпідряд на 9,9 млн грн із ТОВ "Юг Строй Компані", яка належить Аллі Ілюхіній — родичці бізнесмена Амірханяна. Більшість техніки "Роудбудпівдень" орендувала у ТОВ "ДБК Дорсервіс", яка належить Марині Амірханян — племінниці Андраніка. 15 з 30 працівників новоствореної фірми оформлені саме там в "ДБК Дорсервіс". Крім того, нинішній власник та директор "Роудбудпівдень" Сергій Строкін раніше працював у компанії "Дорсервіс".

"Аналогічний" договір

Співпраця з фірмами Амірханянів стала токсичною для держструктур

Раніше Антимонопольний комітет України неодноразово штрафував їхні компанії (зокрема "БК "Дорлідер" та "Дорсервіс") на десятки мільйонів гривень за тендерні змови та блокування великих дорожніх закупівель через масові скарги.

Двоюрідний брат Андраніка — Араїк Амірханян — перебуває під санкціями РНБО з 2021 року. СБУ оголошувала йому підозру у привласненні 500 млн грн бюджетних коштів та фінансуванні повалення конституційного ладу (через перерахунок коштів "митникам" в окупованому Криму).

Араїк втік до Росії, де був затриманий місцевими силовиками та публічно визнав свої симпатії до Росії та зізнався у веденні бізнесу в окупованих Донецьку і Криму.

Чимало ознак вказують, що "Роудбудпівдень" є новим інструментом впливу родини Амірханянів. Головним питанням залишається, чому "Служба місцевих автомобільних доріг" не звернула уваги на очевидний зв’язок єдиного учасника тендеру з оточенням підсанкційного втікача.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може стояти за мережею Ncase, яка "забула" сплатити понад 200 млн податків.