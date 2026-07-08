Баллистики летит все больше: хватит ли России ракет на удары по Украине зимой

Стало известно, есть ли у Кремля шанс сохранить нынешний уровень огневого давления

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За первую неделю Россия выпустила десятки баллистических ракет по Украине, но такой темп ударов не может сохраняться постоянно. Врагу необходимо балансировать между производством новых ракет и расходованием накопленных запасов.

Чтобы разобраться, каковы реальные возможности России по производству и накоплению баллистики к зиме, "Телеграф" обратился за комментарием к экспертам.

Для понимания ситуации:

Согласно данным Воздушных сил Украины, с 1 июля Россия запустила по Украине:

8 июля — 5 ракет Искандер-М/С-400

6 июля — 23 ракеты Искандер-М/С-400

2 июля — 24 ракеты Искандер-М/С-400

1 июля — 1 ракета Искандер-М

Итого всего за 8 дней Россия потратила 53 баллистические ракеты.

Также для сравнения:

Если в марте оккупанты применили 43 баллистических ракеты и четыре "Циркона", то уже в июне эти показатели выросли до 105 и 16 соответственно. Таким образом, количество использованных баллистических ракет увеличилось в 2,4 раза, а "Цирконов" — в четыре раза.

Количество использованной баллистики и "Цирконов" в марте и июне/ Инфографика "Телеграф", ШИ

Не только ракеты: что мешает России наращивать удары

Военный эксперт Сергей Грабский в комментарии "Телеграфу" сказал, что Россия не сможет накопить необходимый объем баллистических ракет, чтобы устраивать массированные атаки такого же масштаба по Украине зимой.

"Не могут. Здесь же дело не только в ракетах, но и в пусковых (установках, — ред.) к ним. Есть лимиты по запуску, после которых они должны производить регламентные работы. Плюс – мы не стоим на месте и охотимся именно за пусковыми", — говорит Грабский.

При этом он акцентирует на другой проблеме. Когда ведутся активные атаки по российской территории, сложно понять, с какой целью Россия запускает ракеты комплексов С-300 и С-400. Их могут использовать как для уничтожения беспилотников, так и для ударов по наземным объектам.

К примеру, при атаке по Белгороду было непонятно, по каким именно целям работали С-400. Окончательно ситуация прояснилась только после того, как ракеты начали лететь в сторону Украины — ещё до объявления воздушной тревоги.

При этом сбивать дроны ракетами С-300 или С-400 считается слишком дорогим решением. Дело в том, что цена одной ракеты значительно выше стоимости большинства беспилотников.

Сергей Грабский

Производство против расхода: хватит ли России баллистических ракет

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" сказал, что россияне могут накапливать ракеты, поскольку у них есть их производство.

Если мы говорим о баллистике, то это в среднем три единицы готовой продукции в сутки. Однако есть важный нюанс, на который обращает внимание эксперт — когда производились последние массированные удары, они были достаточно рациональны и взвешены.

"Россияне использовали те возможности, которые у них есть по производству. И паузы между ударами в среднем продолжались неделю-полторы. Это только в июле мы увидели, когда между двумя массированными ударами была пауза всего трое суток. Думаю, это было связано в первую очередь с тем, что Россия пыталась накануне Дня Независимости США продемонстрировать свои возможности, а также накануне 36-го саммита НАТО в Анкаре показать, что партнеры из НАТО не могут защитить Украину, а Россия будет продолжать террор", — отметил эксперт.

Александр Коваленко

При этом, если подобные атаки будут происходить каждые трое-четыре суток, то у России закончится накопленный запас. Некоторую часть она отправляет в неприкосновенный запас. Но для ударов с столь небольшими паузами РФ начинает его использовать.

"На 2 июля россияне имели возможность изготовить некоторое количество этих ракет в промежуток времени между 15 июня и 2 июля (более двух недель прошло). А вот ракеты, летевшие на Киев 6 июля – они взяли из НП (неприкосновенного запаса, — ред.). Так что если россияне трое-четыре суток будут наносить такие удары, у них НП начнет истощаться и заканчиваться уже в начале августа. К концу июля они его полностью используют и снова окажутся "на нуле", — объяснил Коваленко.

Исходя из этого, эксперт полагает, что в ближайшее время враг снова перейдет на паузы длительностью в неделю-полторы или же максимум две.

"И будут накапливать [баллистические ракеты] от производства и готовиться к осенне-зимнему периоду, потому что они не откажутся от ударов по нашей энергетике. Поэтому это явление с небольшими промежутками времени между ударами было временным, ситуативным", — резюмировал собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что действительно необходимо Украине для защиты от ракетных ударов РФ.