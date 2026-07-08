Баллистики летит все больше: хватит ли России ракет на удары по Украине зимой
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Стало известно, есть ли у Кремля шанс сохранить нынешний уровень огневого давления
За первую неделю Россия выпустила десятки баллистических ракет по Украине, но такой темп ударов не может сохраняться постоянно. Врагу необходимо балансировать между производством новых ракет и расходованием накопленных запасов.
Чтобы разобраться, каковы реальные возможности России по производству и накоплению баллистики к зиме, "Телеграф" обратился за комментарием к экспертам.
Для понимания ситуации:
Согласно данным Воздушных сил Украины, с 1 июля Россия запустила по Украине:
- 8 июля — 5 ракет Искандер-М/С-400
- 6 июля — 23 ракеты Искандер-М/С-400
- 2 июля — 24 ракеты Искандер-М/С-400
- 1 июля — 1 ракета Искандер-М
Итого всего за 8 дней Россия потратила 53 баллистические ракеты.
Также для сравнения:
Если в марте оккупанты применили 43 баллистических ракеты и четыре "Циркона", то уже в июне эти показатели выросли до 105 и 16 соответственно. Таким образом, количество использованных баллистических ракет увеличилось в 2,4 раза, а "Цирконов" — в четыре раза.
Не только ракеты: что мешает России наращивать удары
Военный эксперт Сергей Грабский в комментарии "Телеграфу" сказал, что Россия не сможет накопить необходимый объем баллистических ракет, чтобы устраивать массированные атаки такого же масштаба по Украине зимой.
"Не могут. Здесь же дело не только в ракетах, но и в пусковых (установках, — ред.) к ним. Есть лимиты по запуску, после которых они должны производить регламентные работы. Плюс – мы не стоим на месте и охотимся именно за пусковыми", — говорит Грабский.
При этом он акцентирует на другой проблеме. Когда ведутся активные атаки по российской территории, сложно понять, с какой целью Россия запускает ракеты комплексов С-300 и С-400. Их могут использовать как для уничтожения беспилотников, так и для ударов по наземным объектам.
К примеру, при атаке по Белгороду было непонятно, по каким именно целям работали С-400. Окончательно ситуация прояснилась только после того, как ракеты начали лететь в сторону Украины — ещё до объявления воздушной тревоги.
При этом сбивать дроны ракетами С-300 или С-400 считается слишком дорогим решением. Дело в том, что цена одной ракеты значительно выше стоимости большинства беспилотников.
Производство против расхода: хватит ли России баллистических ракет
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" сказал, что россияне могут накапливать ракеты, поскольку у них есть их производство.
Если мы говорим о баллистике, то это в среднем три единицы готовой продукции в сутки. Однако есть важный нюанс, на который обращает внимание эксперт — когда производились последние массированные удары, они были достаточно рациональны и взвешены.
"Россияне использовали те возможности, которые у них есть по производству. И паузы между ударами в среднем продолжались неделю-полторы. Это только в июле мы увидели, когда между двумя массированными ударами была пауза всего трое суток. Думаю, это было связано в первую очередь с тем, что Россия пыталась накануне Дня Независимости США продемонстрировать свои возможности, а также накануне 36-го саммита НАТО в Анкаре показать, что партнеры из НАТО не могут защитить Украину, а Россия будет продолжать террор", — отметил эксперт.
При этом, если подобные атаки будут происходить каждые трое-четыре суток, то у России закончится накопленный запас. Некоторую часть она отправляет в неприкосновенный запас. Но для ударов с столь небольшими паузами РФ начинает его использовать.
"На 2 июля россияне имели возможность изготовить некоторое количество этих ракет в промежуток времени между 15 июня и 2 июля (более двух недель прошло). А вот ракеты, летевшие на Киев 6 июля – они взяли из НП (неприкосновенного запаса, — ред.). Так что если россияне трое-четыре суток будут наносить такие удары, у них НП начнет истощаться и заканчиваться уже в начале августа. К концу июля они его полностью используют и снова окажутся "на нуле", — объяснил Коваленко.
Исходя из этого, эксперт полагает, что в ближайшее время враг снова перейдет на паузы длительностью в неделю-полторы или же максимум две.
"И будут накапливать [баллистические ракеты] от производства и готовиться к осенне-зимнему периоду, потому что они не откажутся от ударов по нашей энергетике. Поэтому это явление с небольшими промежутками времени между ударами было временным, ситуативным", — резюмировал собеседник.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что действительно необходимо Украине для защиты от ракетных ударов РФ.