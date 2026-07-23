Ядовито все: какое растение в Украине может убить и с кем его легко спутать

Рассказываем, где растет растение, насколько опасно и как его распознать

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Красивая, но смертельно опасная — в Украине цветет аконит. Уже через несколько недель он начнет плодоносить. Аконитов в Украине – 19 видов, 10 из которых произрастают в Карпатах. В этом растении ядовито все.

"Все части растения ядовиты. Они содержат алкалоид аконитин, который является одним из сильнейших растительных ядов. Корни имеют характерный запах, напоминающий запах хрена или сельдерея", — пишут в заповеднике "Медоборы", описывая растущий на Подольской возвышенности аконит Бессера. Этот вид любит тенистые дубово-грабовые леса и изредка встречается в кустарниках. Аконит имеет форму цветка, похожую на шлем. Другие названия — это, волкобой, борец.

Аконит Бессера/ Заповедник "Медоборы"

В государственном "Перечне растений, деревьев, кустов с колючками, ядовитыми плодами, пыльца которых вызывает выраженную аллергическую реакцию" отмечено, что смертельная доза аконита уже от 1,5 мг.

Яд начинает действовать через несколько минут — возникает чувство онемения (парестезия) в области проникновения токсина, распространяющегося по всему организму, впоследствии наступает полная потеря чувствительности (анестезия), лихорадка, наблюдается сильное потоотделение, иногда отравление сопровождается поносом. При значительных концентрациях наступает смерть. Список растений, деревьев, кустов с колючками, ядовитыми плодами, пыльца которых вызывает выраженную аллергическую реакцию

С какими растениями можно перепутать аконит

Чаще путаница возникает не во время цветения, а когда есть только листья. Среди возможных даже съедобные растения.

Сельдерей, петрушка, любисток

Весной неопытные люди иногда путают молодые побеги аконита с пряными травами. Это особенно опасно, если растение растет у садовых культур.

Аконит с листьями

Листья любистки

Желток (лютик)

Молодые листья желтца немного похожи, но сам лютик значительно ниже (высота аконита – до 1,8 метра).

Желтец с листьями

Живокост садовый (дельфиниум)

Эта путаница может быть самой сложной — оба растения принадлежат к семейству желтцевых и имеют похожие листья. Однако у дельфиниума есть более открытые цветы.

Дельфиниум многолетний/dobrodar.ua

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