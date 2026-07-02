Такое уже нечасто встретишь: на одесском пляже поймали опасное морское животное (видео)

Ранее хвостоколовые были частыми гостями на пляжах

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В Одессе на пляже рыбак поймал опасного "зверя", которого сейчас можно встретить не так часто. Трофеем стал огромный скат весом 11 килограммов.

Об этом сообщают местные паблики. Стоит отметить, что авторы публикации не уточнили вид ската, который запечатлен на видео, однако известно, что в Черном море обитают два основных представителя этого семейства: морская лисица (колючий скат) и скат-хвостокол (морской кот).

Это донные хрящевые рыбы, питающиеся моллюсками и крабами. Их "крылья" являются деликатесом без костей, однако хвостокол представляет опасность из-за ядовитого шипа на хвосте. Колючий скат менее опасен и не ядовит, но может сильно ранить шипами.

Морской кот. Фото - Википедия

Морская лисица. Фото - Википедия

Еще в 2019 году ученый Юрий Караванский объяснял, что ранее хвостоколовые были частыми гостями на пляжах в зоне купания на черноморском побережье, но затем они стали встречаться все реже и реже.

Есть ли опасность для отдыхающих?

"Для него (ската) удар шипом — защита, способ избежать опасности. Пловцы они плохие, вот и защищаются, как могут. Если есть возможность уплыть — он уплывет, ну а если нет возможности — тогда будет защищаться, чем может. А может он только этим ядовитым шипом. Ну а про людей они не думают, это их море", — отмечал Караванский.

Напомним, ранее мы писали о том, что рыбак в Киеве поймал "настоящего динозавра".