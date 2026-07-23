Отруйне все: яка рослина в Україні може вбити і з ким її легко сплутати

Розповідаємо, де росте рослина, наскільки небезпечна та як її розпізнати

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Красива, проте смертельно небезпечна — в Україні квітне аконіт. Вже за кілька тижнів він почне плодоносити. Аконітів в Україні — 19 видів, 10 з яких ростуть у Карпатах. У цій рослині отруйне все.

"Усі частини рослини отруйні. Вони містять алкалоїд аконітин, який є однією з найсильніших рослинних отрут. Корені мають характерний запах, що нагадує запах хрону або селери", — пишуть у заповіднику "Медобори", описуючи аконіт Бессера, що росте на Подільській височині. Цей вид полюбляє тінисті дубово-грабові ліси та зрідка зустрічається у чагарниках. Аконіт має форму квітки, схожу на шолом. Інші назви — тоя, вовкобій, борець.

Аконіт Бессера/ Заповідник "Медобори"

У державному "Переліку рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, пилок яких викликає виражену алергічну реакцію" зазначено, що смертельна доза аконіту вже від 1,5 мг.

Отрута починає діяти через кілька хвилин — виникає відчуття оніміння (парестезія) у ділянці проникнення токсину, яке розповсюджується по всьому організму, згодом наступає повна втрата чутливості (анестезія), лихоманка, спостерігається сильне потовиділення, іноді отруєння супроводжується проносом. При значних концентраціях — настає смерть. Перелік рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, пилок яких викликає виражену алергічну реакцію

З якими рослинами можна переплутати аконіт

Найчастіше плутанина виникає не під час цвітіння, а коли є тільки листя. Серед можливих — навіть їстівні рослини.

Селера, петрушка, любисток

Навесні недосвідчені люди іноді плутають молоді пагони аконіту з пряними травами. Це особливо небезпечно, якщо рослина росте біля садових культур.

Аконіт з листям

Листя любистку

Жовтець (лютик)

Молоді листки жовтеця трохи схожі, але сам жовтець значно нижчий (висота аконіту — до 1,8 метра).

Жовтець із листям

Живокіст садовий (дельфініум)

Ця плутанина може бути найскладнішою — обидві рослини належать до родини жовтецевих та мають схоже листя. Проте дельфініум має більш відкриті квіти.

Дельфініум багаторічний/ dobrodar.ua

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