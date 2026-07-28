Бетонные дворики сдают позиции: какие материалы не нагреваются и не задерживают лужи
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Натуральные материалы изменят облик современных дворов
Еще недавно бетон был популярным выбором для двориков и террас, но сейчас его все чаще заменяют материалы, которые меньше нагреваются и лучше пропускают воду.
Вместо бетона в современном оформлении двориков все чаще используют натуральный камень, гальку и водопроницаемую брусчатку, как написали в LosAndes 142. Такие материалы позволяют воде проникать в землю, уменьшают нагрев поверхности и создают более естественный вид территории.
Популярность приобретают также специальные дренажные плиты и покрытия с промежутками, через которые вода может стекать непосредственно в грунт. Их используют для дорожек, зон отдыха и декоративных участков возле дома.
Среди натуральных материалов дизайнеры часто выбирают камень, например Санто-Томе или Мирасему. Они помогают создать уютные зоны отдыха, где сочетаются растения, природные текстуры и комфорт.
В то же время, бетон полностью не исчезает. Его продолжают использовать в местах, где требуется прочная основа или поверхность, которая выдерживает большую нагрузку.
Однако перед установкой новых покрытий важно правильно подготовить основание. Необходимо выровнять землю, уплотнить грунт и сделать качественный дренажный слой, чтобы материал не проседал после дождей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким покрытием можно заменить брусчатку и плиты во дворе.