Бетонные дворики сдают позиции: какие материалы не нагреваются и не задерживают лужи

Натуральные материалы изменят облик современных дворов

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Еще недавно бетон был популярным выбором для двориков и террас, но сейчас его все чаще заменяют материалы, которые меньше нагреваются и лучше пропускают воду.

Вместо бетона в современном оформлении двориков все чаще используют натуральный камень, гальку и водопроницаемую брусчатку, как написали в LosAndes 142. Такие материалы позволяют воде проникать в землю, уменьшают нагрев поверхности и создают более естественный вид территории.

Камень и галька создают естественный вид дворика. Фото: Телеграф

Популярность приобретают также специальные дренажные плиты и покрытия с промежутками, через которые вода может стекать непосредственно в грунт. Их используют для дорожек, зон отдыха и декоративных участков возле дома.

Современные дворики обустраивают без бетона. Фото: Телеграф

Среди натуральных материалов дизайнеры часто выбирают камень, например Санто-Томе или Мирасему. Они помогают создать уютные зоны отдыха, где сочетаются растения, природные текстуры и комфорт.

В то же время, бетон полностью не исчезает. Его продолжают использовать в местах, где требуется прочная основа или поверхность, которая выдерживает большую нагрузку.

Однако перед установкой новых покрытий важно правильно подготовить основание. Необходимо выровнять землю, уплотнить грунт и сделать качественный дренажный слой, чтобы материал не проседал после дождей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким покрытием можно заменить брусчатку и плиты во дворе.