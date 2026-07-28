Если кабачковый джем со вкусом киви уже приготовили – сделайте еще "Нутеллу": простой рецепт (видео)

Кабачок – универсальный овощ с нейтральным вкусом, из которого готовят не только рагу, оладьи и запеканки, но и необычные сладкие заготовки.

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Так, в интернете стал вирусным рецепт кабачкового повидла со вкусом киви, который удивил сочетанием простых овощей и фруктовых нот. А сегодня мы предлагаем не менее оригинальный рецепт — шоколадную пасту из кабачков, по консистенции и насыщенному вкусу напоминающую домашнюю "Нутеллу". Чтобы паста получилась однородной и без выраженного овощного привкуса, следует выбирать молодые кабачки с нежной мякотью, качественный темный шоколад с содержанием какао от 70% и натуральное какао без добавления сахара, а количество крахмала регулировать в зависимости от желаемой густоты. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "ksenia_naselenko".

Как приготовить шоколадную пасту из кабачков

Ингредиенты:

кабачки, очищенные от кожуры и семян – 1 кг;

сахар — 250 г;

черный шоколад с содержанием какао от 70% — 100 г;

кукурузный крахмал — 30-40 г;

какао-порошок — 2 ст. л. с горкой;

сливочное масло — 50-70 г;

лимонная кислота — ½ ч. л. или щепотка;

ванильный сахар – 1 пакетик;

холодная вода или молоко – 50 мл.

Способ приготовления:

Очистить кабачки от кожуры и семян, порезать маленькими кубиками. Переложить в кастрюлю, засыпать сахаром и оставить на 15–20 минут, чтобы овощи пустили сок. Поставить кастрюлю на средний огонь и проварить кабачки 10–15 минут, пока они не станут мягкими. Не стоит добавлять воду без надобности, ведь лишняя жидкость сделает пасту водянистой. Снять кабачки с огня и перебить погружным блендером до максимально однородного пюре. Для нежной и гладкой текстуры дополнительно протереть массу через мелкое сито. Вернуть пюре на слабый огонь, добавить лимонную кислоту и ванильный сахар. Отдельно развести кукурузный крахмал в 50 мл холодной воды или молока до однородности. Влить крахмал тонкой струйкой в горячее кабачковое пюре, непрерывно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавить какао-порошок и тщательно перемешать. Проварить 2–3 минуты, пока масса слегка не загустеет. Снять кастрюлю с огня. Добавить поломанный на кусочки черный шоколад и сливочное масло. Перемешивать венчиком до полного растворения шоколада и масла, пока паста не станет гладкой, глянцевой и однородной. Для подачи сразу охладить пасту до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на 2–3 часа. После охлаждения шоколад и крахмал стабилизируют консистенцию, поэтому паста станет более густой и пластической. Для более нежной текстуры можно уменьшить количество крахмала до 30 г, а для более густой – использовать 40 г. Для длительного хранения горячую пасту разложить в предварительно стерилизованные банки и закрыть герметично. В то же время следует учитывать, что домашняя шоколадная паста из кабачков с добавлением сливочного масла и шоколада не является классической консервацией, поэтому для хранения на зиму необходимо соблюдать проверенную технологию консервирования и условия хранения.

Как и с чем подавать

Кабачковую шоколадную пасту лучше всего подавать охлажденной, намазывая на свежий хлеб, тосты, хрустящие гренки или блины. Она также хорошо сочетается с сырниками, вафлями, оладьями и домашним печеньем, а более густую пасту можно использовать в качестве начинки для круассанов или прослойки для десертов. Для подачи пасту можно украсить измельченными орехами, кокосовой стружкой, свежими ягодами или несколькими кусочками черного шоколада. Если хочется разнообразить вкус, к шоколадному основанию можно добавить щепотку корицы, немного апельсиновой цедры или заменить часть черного шоколада молочным, получив более мягкий и более сладкий вариант.

Кабачковая шоколадная паста – интересный способ превратить обычный сезонный овощ в необычный десерт. Благодаря какао и темному шоколаду вкус получается насыщенным, а сам кабачок придает пасте нежной, кремовой текстуре, практически не перебивая шоколадный аромат. Такой рецепт особенно хорошо подойдет тем, кто ищет оригинальный способ использовать большой урожай кабачков и вместе с тем хочет приготовить домашнюю сладкую намазку без сложных ингредиентов.