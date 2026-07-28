Стала відома друга суддя нового сезону "Танцюють всі" — SWEET.TV запросив до проєкту хореографку світового рівня

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Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV продовжує розкривати склад оновленого журі головного танцювального шоу країни. На глядачів чекає масштабне перезавантаження улюбленого формату: цілком нова, потужна суддівська панель, до якої увійдуть яскраві представники сучасної танцювальної культури та українського шоубізнесу. Чотири авторитетні експерти з абсолютно різним бекграундом і баченням збираються на одному майданчику, аби відкрити нові яскраві обличчя українського танцю і об'єднати країну навколо мистецтва танцю.

Друге місце в суддівському кріслі займе Марина Кущова — топова хореографка-постановниця з вражаючим бекграундом. Вона ставила хореографію для проєктів Lenny Kravitz та Yungblud. Крім того, знімалася в кліпах Rosalía і Florence + the Machine, а також з’явилася разом із Lady Gaga в міжнародній кампанії Dom Pérignon. В Україні Марина виступає головною хореографкою-постановницею у відеокліпах MONATIK, Тіни Кароль, The Hardkiss, Макса Барських, KAZKA та DOROFEEVA.

"Мені вдалося здобути різноплановий досвід і подивитися на танець під різними кутами: у театрі, на знімальному майданчику, великій сцені чи в батлах. У театральній виставі ти розкриваєш персонажа впродовж усього дійства. Під час зйомок кліпу маєш щонайменше десять дублів. Натомість на шоу потрібно вмикатися миттєво й максимально проявити себе за лічені хвилини. Тому цей досвід і такий формат — надзвичайно цінна можливість", — розповідає суддя шоу Марина Кущова.

Марина виступала на показі Christian Louboutin у рамках Paris Fashion Week 2023, має досвід роботи в Лос-Анджелесі, де брала участь у шоу America's Got Talent (2019), а також знімалась у кампейнах для Nike, Uniqlo та TTSWTRS.

"Марина — це уособлення майбутнього українського танцю та його амбасадорка у світі. Вона працювала зі світовими суперзірками й володіє колосальним мультижанровим досвідом. У неї надзвичайно щільний графік, тому ми довго шукали можливість синхронізувати наші плани задля цієї співпраці. Я щиро радий, що все склалося. Україна має бачити своїх найкращих профі, які вже сьогодні задають тренди на міжнародному рівні", — каже керівник департаменту великих розважальних шоу SWEET.TV Originals Володимир Завадюк.

"Наші українські танцівники за рівнем виконання нічим не поступаються тим, хто виступає на світовій сцені. Мій посил простий: не треба боятися чи соромитися — українські таланти повністю заслужили стояти на найкращих сценах світу. Ми показуємо рівень, який дійсно вражає кожного", — додає Марина Кущова, суддя проєкту.

Проєкт "Танцюють всі" прагне довести, що танець — це універсальна мова без жодних бар'єрів. Команда оголошує відкритий кастинг і чекає на кожного, хто живе танцем і мріє вийти на велику сцену, незалежно від віку, професійного бекграунду чи фізичних можливостей.

У партнерстві з Superhumans Center SWEET.TV робить особливий акцент на інклюзивності та безбар'єрності, створюючи простір, де кожен талант отримає свій шанс бути почутим і побаченим. Подати заявку на кастинг можна на офіційному сайті: dance.sweet.tv.