Киев рискует остаться без света и тепла зимой: в чем главная проблема, если деньги есть (видео)

Столица готовится к тяжелой зиме, однако темпы подготовки настораживают

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План устойчивости Киева к отопительному сезону 2026-2027 реализован всего на 6 процентов. При этом деньги в городском бюджете есть.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета от партии "Голос" Максим Нефёдов. По его словам, на счетах "Киевтеплоэнерго" сейчас находится 9 млрд грн, еще 1,25 млрд грн выделили киевские депутаты. Кроме того, должно прийти два кредита от Европейского банка реконструкции и развития и "Ощадбанка".

Половина этих денег — это тысячи укрытий, которые можно было изготовить, установить довольно быстро, если бы мы не занимались рассказами про то, что их негде ставить и чья это земля. Если так заниматься, то у нас будет одно укрытие на Киев… Максим Нефёдов

Нефёдов добавил, что главная проблема не в коррупции, а в неспособности властей. Кроме того, он раскритиковал Киевсовет, где вместо решений об укрытиях, подвалах или стоимости проезда занимаются политической ерундой.

Мы так долго разваливали государственную и местную власть… Когда понадобилось, что эти люди должны что-то сделать, оказалось, что они не способны: они не могут выписать технические условия, не могут провести тендер, не могут принять решение. Они знают, что за бездействие никто не накажет, а за любое использование средств придет 150 тысяч наших правоохранительных структур, которым бы только поживиться… Эта история про то, что никто не хочет ничего делать. В Киеве это осложняется тем, что в столице мало кто занимается городом. Киев все рассматривают как полигон для национальной политики. Максим Нефёдов

Справка: План устойчивости Киева — это комплексный стратегический документ и набор мер, разработанный городскими властями в рамках подготовки критической инфраструктуры столицы к сложным осенне-зимним периодам (в частности, к отопительному сезону) в условиях постоянных рисков для энергосистемы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть Киева рискует остаться без тепла, если РФ выведет из строя несколько больших тепловых электростанций. Самая большая угроза в таком случае нависнет над жителями нескольких районов столицы.