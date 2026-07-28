Она села в такси и не сделала простого действия: за что ей выписали штраф

В случае аварии наказания для водителя будут еще серьезнее

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В Украине штраф за не пристегнутый ремень безопасности в авто можно получить штраф. Выписать его могут не только водителю, но и пассажиру.

Об этом пишет "РБК- Украина. Отмечается, что, согласно правилам дорожного движения, ремень безопасности является обязательным к использованию при движении транспорта. Это означает, что перед началом поездки водитель должен убедиться, что и он, и его пассажиры соблюдают данное правило.

"Если пассажир отказывается пристегиваться, таксист имеет право ему отказать в поездке", — пишут журналисты.

Какой штраф грозит за непристегнутый ремень пассажира

Если правоохранители обнаружили, что пассажир такси не пристегнут во время движения, то они могут выписать штраф в размере 510 гривен.

"Статья 121 ч. 5 КУоАП предусматривает наложение штрафа на пассажира за такое нарушение. Но водителя также могут признать виновным, поскольку именно он отвечает за безопасную поездку. Поэтому заплатить по 510 гривен могут оба", — объясняется в материале.

Наказания для водителя за непристегнутый ремень в случае аварии:

если пассажиры получили травмы средней тяжести, то наложат штраф до 500 не облагаемых налогом минимумов или ограничение свободы на 3 года. Водителя также могут арестовать на 6 месяцев

если пассажиры получили серьезные травмы или один человек погиб, то водителю "светит" до 8 лет ограничения свободы. Также его могут лишить водительских прав на 3 года

если в результате ДТП погибли несколько человек, то водителю грозит до 10 лет заключения

Штрафы в Украине для пассажиров и водителей

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф можно получить за нескошенную траву у своего двора.