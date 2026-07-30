Hummer со взяткой – вершина айсберга? Как в Киеве действует схема на питании школьников на миллиард гривен
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Десятки гривен разницы цены килограмма курятины оседают миллионами в карманах посредников
Киевская прокуратура и глава Деснянской РГА Максим Бахматов в июне 2026-го громко отрапортовали о разоблачении на горячем начальницы управления образования. За $4 тысячи "благодарности" она помогла выиграть несколько тендеров "правильной" компании, чьи наценки на школьных продуктах стоили бюджету минимум 3 млн грн переплаты.
"Телеграф" получил материалы досудебного расследования и распутал всю цепочку. Как выяснилось, взятку заносили от ООО "Гранат" – фирмы, которая уже освоила на киевских столовых более 880 млн грн. Причем другим районам столицы она продавала продукты еще дороже, чем Деснянскому. Но к тем договорам у правоохранителей вопросов нет. Поэтому на самом деле сумма переплаты может быть в десятки раз больше.
Несмотря на громкий скандал и уголовное дело, "Гранат" продолжает беспрепятственно кормить столичных школьников. Кто на самом деле стоит за этой схемой – в расследовании "Телеграфа".
Курятина по особой цене: как работает фирма-кормилица
Следователи Нацпола проанализировали всего несколько соглашений из десятков, заключенных между ООО "Гранат" и педагогами. Например: контракт на поставку куриного филе от февраля 2024 года общей стоимостью 13,29 млн грн.
Товароведческая и экономическая экспертизы четко указали: реальная рыночная цена охлажденного филе на тот момент составила 142,72 грн/кг, а замороженного – 146,73 грн/кг.
В договоре от 11 февраля 2024 года, который подписала представительница Деснянской РГА Елена Черний (и есть в распоряжении редакции), фигурирует совсем другая цифра – 166,2 грн за килограмм. По такой цене закупили 80 тонн мяса. Только на этой сделке чиновники Деснянской РГА, по версии следствия, "переплатили" значительно больше миллиона гривен.
Но самое интересное, что даже эта завышенная цена оказалась "акционной" по сравнению с соседними районами.
Только за несколько недель до этого, 24 января 2024 года, "Гранат" сбыл более 66 тонн курятины управлению образования Святошинской РГА — уже по 168,3 грн/кг. И к этому договору у правоохранителей почему-то нет вопросов.
А еще раньше, 22 января, тот же "Гранат" подписал контракт с Дарницкой РГА на 80 тонн филе по 155 грн/кг. Это тоже выше рынка, но ощутимо дешевле, чем у соседей. Если бы Святошинская РГА покупала по "дарницкой" цене, то вместо 11,12 млн грн потратила бы 10,24 млн грн.
На таких масштабах даже несколько гривен разницы превращаются в миллионные профиты.
Если с ценой представители "Граната" еще могут выкрутиться в суде с помощью альтернативных экспертиз, то объяснить прямую взятку будет гораздо сложнее.
Из заявления прокуратуры: "Руководитель общества-победителя передала $4000 "благодарности" посредникам, гарантировавшим победу в закупках".
Официально имена не разглашались. Впрочем, главой ООО "Гранат" является Екатерина Белокриницкая. "Телеграф" разыскал судебное постановление в рамках производства относительно ООО об аресте телефона, нескольких печатей и тех же $4 тысяч.
Что показательно: взятку везли на люксовом внедорожнике GMC Hummer EV 2024 года стоимостью около $150 тысяч. В салоне, кроме наличных, нашли печати ряда ФОПов и фирм: ООО "ТОР Вольт", "Карман Авто", "Агровита-ИР".
В "Гранате" вообще питают слабость к дорогим авто: на балансе предприятия есть даже легендарный "кубик" Mercedes-Benz G-Class 2022 года за $200 тысяч. Кормить детей – бизнес, как видим, сверхприбыльный.
В общей сложности ООО "Гранат" "натендерило" уже 887 млн грн. Глава Деснянской РГА Максим Бахматов уточнил, что подозрение получила бывшая глава местного управления образования (вероятно, Людмила Рожкова, руководившая им с июня 2022-го по декабрь 2025-го). Ее уволили как раз в разгар следствия.
Но ни увольнение, ни уголовные дела на бизнес-машину не повлияли. В феврале 2026 года новое руководство Деснянского образования подписало с "Гранатом" очередной контракт на 67 тонн филе — на этот раз по 157,98 грн/кг (на 10,58 млн грн). Для сравнения: месяцем ранее, в январе 2026-го, Святошинская РГА заказала у них же курятину уже по… 198 грн/кг (на 21,1 млн грн).
Похоже, что громкие расследования заставляют чиновников сдерживать аппетиты только в одном отдельно взятом районе. Между тем на аналогичные договоры в Святошинском районе правоохранители просто закрывают глаза.
Кто на самом деле стоит за тендерными гигантами
ООО "Гранат" Екатерина Белокриницкая основала еще в конце 1990-х. Это один из самых влиятельных игроков рынка школьного питания с колоссальными связями. Очевидно, что единичные уголовные дела его работу не остановят.
Компания поделена между Белокриницкой и ее родственниками – Владимиром, Андреем и Юлией Цыганками, а также Екатериной Дедовой. Белокриницкая с Юлией и Владимиром Цыганко владеют еще и ООО "Бизнес Плюс ЛТД" (выигранные тендеры на 227 млн грн). В целом семья подмяла под себя подрядов более чем на миллиард гривен.
Прибыли соответствующие: каждый из семьи владеет недвижимостью и автопарком, в частности, на членов семьи оформлены две трехкомнатные квартиры в ЖК RiverStone.
Относительно фирм, чьи печати изъяли во время обыска авто: "Карман Авто" создали полтора года назад, она оформлена на 28-летнего Дмитрия Бондарука и зарегистрирована в его панельке на Академгородке. Другая фирма, "ТОР Вольт", работает с марта 2026-го и числится за тем же Бондаруком в селе Михайловка-Рубежовка – в доме, где прописано еще 9 сторонних компаний. "Агровита-ИР" принадлежит Андрею Помазану, депутату Ирпенского городского совета 8-го созыва.
По данным источников "Телеграфа", за этой сетью стоит еще один серый кардинал (его имя мы пока не разглашаем). Именно он выстраивал "мостки" между чиновниками и пулом нужных предприятий.
В общей сложности только Деснянская РГА отдала "Гранату" более 100 млн грн. Но это мелочи: Дарницкая РГА перечислила им 281 млн грн, Святошинская – 151,2 млн грн, Шевченковская – 55,2 млн грн. Понесут ли ответственность руководители других районов? Как свидетельствует анализ "Телеграфа", за одинаковые продукты разные районы платили совершенно разные цены.
Возможно, силовикам пора выйти за пределы мелких взяток и посмотреть на картину шире? Ведь кукловоды этой схемы сидят явно выше районного уровня. "Телеграф" официально обратился к ООО "Гранат" за комментарием. Продолжение следует…