Hummer со взяткой – вершина айсберга? Как в Киеве действует схема на питании школьников на миллиард гривен

Десятки гривен разницы цены килограмма курятины оседают миллионами в карманах посредников

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Киевская прокуратура и глава Деснянской РГА Максим Бахматов в июне 2026-го громко отрапортовали о разоблачении на горячем начальницы управления образования. За $4 тысячи "благодарности" она помогла выиграть несколько тендеров "правильной" компании, чьи наценки на школьных продуктах стоили бюджету минимум 3 млн грн переплаты.

"Телеграф" получил материалы досудебного расследования и распутал всю цепочку. Как выяснилось, взятку заносили от ООО "Гранат" – фирмы, которая уже освоила на киевских столовых более 880 млн грн. Причем другим районам столицы она продавала продукты еще дороже, чем Деснянскому. Но к тем договорам у правоохранителей вопросов нет. Поэтому на самом деле сумма переплаты может быть в десятки раз больше.

Несмотря на громкий скандал и уголовное дело, "Гранат" продолжает беспрепятственно кормить столичных школьников. Кто на самом деле стоит за этой схемой – в расследовании "Телеграфа".

Курятина по особой цене: как работает фирма-кормилица

Следователи Нацпола проанализировали всего несколько соглашений из десятков, заключенных между ООО "Гранат" и педагогами. Например: контракт на поставку куриного филе от февраля 2024 года общей стоимостью 13,29 млн грн.

Товароведческая и экономическая экспертизы четко указали: реальная рыночная цена охлажденного филе на тот момент составила 142,72 грн/кг, а замороженного – 146,73 грн/кг.

В договоре от 11 февраля 2024 года, который подписала представительница Деснянской РГА Елена Черний (и есть в распоряжении редакции), фигурирует совсем другая цифра – 166,2 грн за килограмм. По такой цене закупили 80 тонн мяса. Только на этой сделке чиновники Деснянской РГА, по версии следствия, "переплатили" значительно больше миллиона гривен.

Цена, фигурирующая в договоре с управлением образования Деснянской РГА. Скриншот

Но самое интересное, что даже эта завышенная цена оказалась "акционной" по сравнению с соседними районами.

Только за несколько недель до этого, 24 января 2024 года, "Гранат" сбыл более 66 тонн курятины управлению образования Святошинской РГА — уже по 168,3 грн/кг. И к этому договору у правоохранителей почему-то нет вопросов.

Цена, указанная в договоре с управлением образования Святошинской РГА. Скриншот

А еще раньше, 22 января, тот же "Гранат" подписал контракт с Дарницкой РГА на 80 тонн филе по 155 грн/кг. Это тоже выше рынка, но ощутимо дешевле, чем у соседей. Если бы Святошинская РГА покупала по "дарницкой" цене, то вместо 11,12 млн грн потратила бы 10,24 млн грн.

Цена, указанная в договоре с управлением образования Дарницкой РГА. Скриншот

На таких масштабах даже несколько гривен разницы превращаются в миллионные профиты.

Сколько стоил килограмм куриного филе. Инфографика "Телеграфа"

Если с ценой представители "Граната" еще могут выкрутиться в суде с помощью альтернативных экспертиз, то объяснить прямую взятку будет гораздо сложнее.

Из заявления прокуратуры: "Руководитель общества-победителя передала $4000 "благодарности" посредникам, гарантировавшим победу в закупках".

Официально имена не разглашались. Впрочем, главой ООО "Гранат" является Екатерина Белокриницкая. "Телеграф" разыскал судебное постановление в рамках производства относительно ООО об аресте телефона, нескольких печатей и тех же $4 тысяч.

Что показательно: взятку везли на люксовом внедорожнике GMC Hummer EV 2024 года стоимостью около $150 тысяч. В салоне, кроме наличных, нашли печати ряда ФОПов и фирм: ООО "ТОР Вольт", "Карман Авто", "Агровита-ИР".

В "Гранате" вообще питают слабость к дорогим авто: на балансе предприятия есть даже легендарный "кубик" Mercedes-Benz G-Class 2022 года за $200 тысяч. Кормить детей – бизнес, как видим, сверхприбыльный.

Сообщение главы Деснянской РГА Бахматова со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры. Скриншот

В общей сложности ООО "Гранат" "натендерило" уже 887 млн грн. Глава Деснянской РГА Максим Бахматов уточнил, что подозрение получила бывшая глава местного управления образования (вероятно, Людмила Рожкова, руководившая им с июня 2022-го по декабрь 2025-го). Ее уволили как раз в разгар следствия.

Но ни увольнение, ни уголовные дела на бизнес-машину не повлияли. В феврале 2026 года новое руководство Деснянского образования подписало с "Гранатом" очередной контракт на 67 тонн филе — на этот раз по 157,98 грн/кг (на 10,58 млн грн). Для сравнения: месяцем ранее, в январе 2026-го, Святошинская РГА заказала у них же курятину уже по… 198 грн/кг (на 21,1 млн грн).

Похоже, что громкие расследования заставляют чиновников сдерживать аппетиты только в одном отдельно взятом районе. Между тем на аналогичные договоры в Святошинском районе правоохранители просто закрывают глаза.

Кто на самом деле стоит за тендерными гигантами

ООО "Гранат" Екатерина Белокриницкая основала еще в конце 1990-х. Это один из самых влиятельных игроков рынка школьного питания с колоссальными связями. Очевидно, что единичные уголовные дела его работу не остановят.

Компания поделена между Белокриницкой и ее родственниками – Владимиром, Андреем и Юлией Цыганками, а также Екатериной Дедовой. Белокриницкая с Юлией и Владимиром Цыганко владеют еще и ООО "Бизнес Плюс ЛТД" (выигранные тендеры на 227 млн грн). В целом семья подмяла под себя подрядов более чем на миллиард гривен.

Прибыли соответствующие: каждый из семьи владеет недвижимостью и автопарком, в частности, на членов семьи оформлены две трехкомнатные квартиры в ЖК RiverStone.

Относительно фирм, чьи печати изъяли во время обыска авто: "Карман Авто" создали полтора года назад, она оформлена на 28-летнего Дмитрия Бондарука и зарегистрирована в его панельке на Академгородке. Другая фирма, "ТОР Вольт", работает с марта 2026-го и числится за тем же Бондаруком в селе Михайловка-Рубежовка – в доме, где прописано еще 9 сторонних компаний. "Агровита-ИР" принадлежит Андрею Помазану, депутату Ирпенского городского совета 8-го созыва.

По данным источников "Телеграфа", за этой сетью стоит еще один серый кардинал (его имя мы пока не разглашаем). Именно он выстраивал "мостки" между чиновниками и пулом нужных предприятий.

Сколько бюджетных средств перечислили ООО "Гранат" чиновники от образования. Инфографика "Телеграфа"

В общей сложности только Деснянская РГА отдала "Гранату" более 100 млн грн. Но это мелочи: Дарницкая РГА перечислила им 281 млн грн, Святошинская – 151,2 млн грн, Шевченковская – 55,2 млн грн. Понесут ли ответственность руководители других районов? Как свидетельствует анализ "Телеграфа", за одинаковые продукты разные районы платили совершенно разные цены.

Возможно, силовикам пора выйти за пределы мелких взяток и посмотреть на картину шире? Ведь кукловоды этой схемы сидят явно выше районного уровня. "Телеграф" официально обратился к ООО "Гранат" за комментарием. Продолжение следует…