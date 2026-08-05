Втік за 10 днів до арешту: що відомо про підрядника "Львівтеплоенерго", який виїхав до Польщі

Або його хтось попередив, або він людина неймовірного везіння

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Директор ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" Юрій Доманський 14 червня виїхав до Польщі через пункт пропуску "Краківець". Це сталося всього за десять днів до того, як суд видав санкцію на його арешт.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Людина Садового чи просто "щасливчик"? Підрядник на 1,1 млрд втік з України перед арештом

За останні роки компанія Юрія Доманського, співвласницею якої є його 63-річна матір, отримала понад 1,1 млрд грн на державних тендерах. При цьому понад 527 млн грн з цієї суми надійшли від КП "Львівтеплоенерго", яке підпорядковане меру Львова Андрію Садовому.

Юрій Доманський втік за 10 днів до арешту. Інфографіка "Телеграфу"

Слідство підозрює "Кавер Енерджі Плюс" у відмиванні 125,1 млн грн шляхом завищення вартості та обсягів робіт у звітності. Отримані гроші оперативно виводилися на рахунки мережі фіктивних фірм, оформлених на підставних осіб ("дропів"), зокрема на громадянку Узбекистану Мархабу Халілову, на яку записано близько 70 компаній.

Попри сумнівну репутацію підрядника, очільник "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець особисто рекомендував фірму як "надійну". Його заступник Валентин Вольський підписував багатомільйонні контракти, які тепер фігурують у кримінальному провадженні.

Найбільший договір на 470,6 млн грн стосувався документації для встановлення когенераційних установок. Держаудитслужба вже виявила там порушення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у передмісті Києва заробляли на забудовниках. Що відомо про схему.