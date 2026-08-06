Аренда в самом дорогом городе Украины: дом сдают с неожиданным требованием
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Цена значительно ниже средней, но придется поработать
Несмотря обычно дорогую аренду в Ужгороде можно найти и варианты дешевле 10 тысяч. Но условия будут особые. Одно из таких предложений требует умелых рук.
На OLX нашлось объявление, где предлагается дом большой площадью в 100 кв.м. Только вот готова к проживанию одна часть — комната-студия 38 кв.м. Проживать в нем нужно одновременно с тем, как делать ремонт. Арендная плата к рассмотрению – 8500 грн.
"Ванна и туалет на стадии 80 процентов готовности. Стоимость указана условна. Ищу мастера, который сможет доделать ванную и кухню", — говорится в объявлении.
В объявлении отмечается, что есть свой двор, а также "один из лучших видов на Ужгород". Отопление электрическое – кондиционером, теплый пол в ванной. Есть резервное – печка-камин.
Однако, судя по имеющимся фото, в общем-то условия весьма неплохие. На фото есть мебель, заявлено, что квартира оборудована бытовой техникой, а водоснабжение работает даже во время блекаутов.
В общем, таких цен в Ужгороде немного — это самый дорогой город для аренды в Украине и стоимость постоянно растет. По последним данным аналитиков недвижимости, медианная цена квартиры – 22,5 тысячи гривен. Это самый большой показатель в Украине.
"Телеграф" ранее показывал непростую дешевую квартиру в Ужгороде. Однако там условия еще более интересные, хотя и предлагают регистрацию.