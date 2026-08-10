Уловки, заставляющие нас верить в ложь. 6 манипуляций на примере шоу "Зрадники" на SWEET.TV

Шоу отлично открывает скрытые мотивы и способности

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Манипуляция редко начинается с откровенной лжи. Чаще она скрывается в уверенной интонации, случайной фразе или мысли, которую вдруг поддерживают все вокруг. Поэтому ее так сложно заметить. В шоу "Зрадники" на SWEET.TV психологические игры проходят на глазах у зрителя, позволяя увидеть, как работают манипуляции.

"Зрадники" — это детективное реалити на SWEET.TV, украинская адаптация международного хита The Traitors. По правилам 22 участника поселяются во дворце Шенборнов, а трое из них получают роли предателей. Каждую ночь они устраняют одного игрока, а каждый вечер вся группа голосует за того, кого считает виновным. Верные должны разоблачить предателей раньше, чем те доберутся до финала. Если этого не произойдет, предатель заберет весь призовой фонд – полмиллиона гривен.

Разберем 6 самых частых видов манипуляций, которые встречаются в шоу, и в реальной жизни.

1. Мы больше доверяем тем, кто похож на нас

Два человека находят общую тему для разговора, одинаково шутят или имеют схожий жизненный опыт — и уже через несколько часов кажутся друг другу "своими". Так во дворце быстро возникают союзы: участники обмениваются версиями, поддерживают друг друга за круглым столом и все реже подвергают сомнению слова своих союзников.

Именно на этом часто играют манипуляторы. Чувство близости автоматически снижает критичность, хотя схожие интересы или симпатия совсем не доказывают честности человека.

2. Уверенность легко спутать с правдой

Один участник говорит спокойно, не сомневается и уверенно называет имя подозреваемого. Другой нервничает, путается в словах и не может быстро объяснить свою позицию. Хотя доказательств может быть не совсем, именно первый часто выглядит более убедительным.

Так работает и в реальной жизни. Мы часто оцениваем не содержание сказанного, а метод подачи. Уверенный человек кажется компетентным, даже если ошибается или сознательно вводит других в заблуждение.

3. Большинство вынуждает отказаться от собственного мнения

За круглым столом почти все начинают называть одного участника. Человек, который еще несколько минут назад сомневался, тоже голосует вместе с большинством. Не потому, что убедился, а потому, что боится остаться единственным с другим мнением.

Именно так работает принцип "куда все — туда и я". Коллективное решение кажется более безопасным, даже если оно ошибочно.

Алексей Гнатковский, ведущий шоу "Зрадники". Фото: SWEET.TV

4. Ярлык заставляет видеть только удобные доказательства

"Он актер — значит, хорошо лжет". "Она психолог — точно читает людей". "Покерист привык блефовать". Стоит только одному ярлыку появиться за столом – и любое поведение начинает его подтверждать.

Человек молчит — "что-то скрывает". Говорит много — "отводит внимание". Нервничает — "боится разоблачения". Так предубеждение постепенно вытесняет реальные факты.

5. Страх легко заставляет действовать против собственных интересов

Многие участники прекрасно понимают, что союзника обвиняют без достаточных оснований. Но поддержать его значит самому оказаться под подозрением. Поэтому безопаснее согласиться с большинством, даже если внутри есть сомнения.

Манипуляция страхом работает не только в игре. Человек часто соглашается с чужой позицией не потому, что считает ее правильным, а потому, что боится потерять поддержку, репутацию или свое место в группе.

6. Эмоции легко подменяют доказательства

Кто-то говорит слишком громко — значит, лжет. Кто-то плачет — значит, пытается разжалобить других. Кто-то спокоен — значит, все заранее спланировал.

В "Зрадниках" хорошо видно, насколько обманчивыми могут быть такие выводы. Невинный человек тоже нервничает, когда его безосновательно обвиняют. А предатель может оставаться совершенно спокойным, потому что давно подготовил свою историю. Эмоции производят сильное впечатление, но сами по себе ничего не доказывают.

Особую роль играют условия игры. Участники десять дней живут во дворце без телефонов, интернета и связи с внешним миром. Постепенно игра становится их единственной реальностью, а каждое подозрение, каждый конфликт и каждое слово воспринимаются гораздо острее, чем в обычной жизни. Именно поэтому на шоу так ярко раскрываются детали, которые мы редко учитываем в жизни. После шоу "Зрадники" начинаешь внимательнее слушать не только других, но и самого себя. Ведь опасные манипуляции — те, которые мы даже не замечаем.

Все выпуски первого украинского сезона уже доступны на SWEET.TV. В сентябре на экраны выйдет второй сезон.