Собачий суп — спасатель от жары: в какой стране решили так бороться со зноем

Блюдо называется "дангоги-гук"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Северная Корея переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. Температура приближается к 40 градусам Цельсия, а тропические ночи не обеспечивают никакого охлаждающего эффекта. В связи с этим режим Ким Чен Ына возродил рекомендацию, которая десятилетиями фигурировала в официальной риторике: бороться с жарой, употребляя суп из собачьего мяса.

Об этом пишет Xataka. Речь идет о блюде под названием "дангоги-гук". В материале отмечается, что прямо сейчас его активно продвигает госпропаганда в качестве одной из мер по борьбе с жарой.

Суп из собачьего мяса десятилетиями преподносился режимом как тонизирующее средство, "способное укрепить организм в самые жаркие месяцы года". Врачи, опрошенные пропагандистами, утверждают, что он якобы помогает предотвратить ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или гормональных расстройств, вызванных жарой.

Официантка демонстрирует блюда из собачьего мяса в ресторане в Северной Корее в 2018 году. Фото - AP

"Режим преподносит это блюдо не просто как рецепт, а как символ национальной идентичности и патриотический способ справиться с трудностями лета", — говорится в материале.

Однако есть одна деталь, превращающая рекомендацию в парадокс. Потому что, хотя правительство регулярно рекламирует этот суп, он далек от повседневной еды для большинства населения из-за своей стоимости.

Напомним, ранее мы писали о копеечной вещи из СССР, которая спасала наших бабушек от жары.