Экс-премьер Свириденко отказалась от строгих костюмов и удивила новым образом (фото)

Такой ее еще не видели

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Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко продемонстрировала необычный для себя образ. После ухода с должности главы правительства она появилась на публике в этническом наряде, который заметно отличался от привычного делового стиля чиновницы.

Кадрами с мероприятия экс-премьер поделилась в своих Instagram-stories. Свириденко посетила этно-электронную площадку "Вирий", которая проходила в Киеве на выходных — 8 и 9 августа. Судя по опубликованным кадрам, политик решила придерживаться заявленного организаторами дресс-кода и выбрала соответствующий тематике мероприятия наряд.

На снимках Свириденко предстала в длинном бежевом платье на запах. Образ она дополнила венком на голове и украшениями в этническом стиле. Такой внешний вид заметно отличался от ее привычных публичных выходов в строгих костюмах и пиджаках, в которых экс-премьер чаще появлялась во время работы в правительстве.

Экс-премьер не стала подробно комментировать свой наряд, ограничившись видео с мероприятия.

Напомним, Юлия Свириденко возглавляла Кабинет министров Украины до своего увольнения с должности. После ухода из правительства ей, как сообщалось, предлагали занять пост посла Украины в США, однако она отказалась от этого предложения.

Ранее "Телеграф" выяснял, какие должности Юлия Свириденко потенциально могла бы получить после ухода с поста премьер-министра. Издание обратилось к трем популярным системам ИИ с просьбой оценить возможные варианты дальнейшего карьерного пути политика.