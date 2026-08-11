Зарплата удивит: сколько получает охранник в польском аналоге "АТБ"
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Польские работники получают вдвое больше
Работа охранника в супермаркете почти не отличается в зависимости от страны. Однако оплата за такую работу в Украине и Польше может существенно отличаться.
"Телеграф" сравнил зарплаты охранников в "АТБ" и "Lidl". Результат может удивить.
По данным вакансии на "OLX", охраннику в "АТБ" предлагают от 20 800 до 27 000 гривен в месяц. График — 5 дней работы и 2 выходных, по 8 часов в день.
В Польше охраннику на объекте "Lidl" предлагают от 31,40 злотых брутто в час.
Если работать по такой ставке, сумма будет зависеть от количества отработанных часов:
- 160 часов в месяц — 5024 злотых брутто;
- 168 часов — 5 275,20 злотых брутто;
- 180 часов — 5 652 злотых брутто;
- 200 часов – 6 280 злотых брутто.
Но это еще не те деньги, которые работник получит "на руки". С зарплаты могут удерживать взносы ZUS, медицинское страхование и налог PIT. Точная сумма зависит от личной ситуации работника.
Если взять обычного работника старше 26 лет, для которого это основной договор и применяются стандартные взносы, ориентировочно выходит:
- 160 часов — около 3 930 злотых;
- 168 часов — около 4 110 злотых;
- 180 часов — около 4 380 злотых;
- 200 часов – около 4 840 злотых.
Приблизительно от 47300 до 58250 гривен.
Это именно ориентировочный расчет, а не гарантированная сумма выплаты. Для студентов до 26 лет условия гораздо выгоднее — они могут быть освобождены от ZUS и PIT, поэтому брутто в таком случае может фактически равняться сумме "на руки".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает кассир в польском аналоге "АТБ".