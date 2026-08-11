Зарплата удивит: сколько получает охранник в польском аналоге "АТБ"

Польские работники получают вдвое больше

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Работа охранника в супермаркете почти не отличается в зависимости от страны. Однако оплата за такую работу в Украине и Польше может существенно отличаться.

"Телеграф" сравнил зарплаты охранников в "АТБ" и "Lidl". Результат может удивить.

По данным вакансии на "OLX", охраннику в "АТБ" предлагают от 20 800 до 27 000 гривен в месяц. График — 5 дней работы и 2 выходных, по 8 часов в день.

Сколько платят за охрану в "АТБ"

В Польше охраннику на объекте "Lidl" предлагают от 31,40 злотых брутто в час.

Если работать по такой ставке, сумма будет зависеть от количества отработанных часов:

160 часов в месяц — 5024 злотых брутто;

— 5024 злотых брутто; 168 часов — 5 275,20 злотых брутто;

— 5 275,20 злотых брутто; 180 часов — 5 652 злотых брутто;

— 5 652 злотых брутто; 200 часов – 6 280 злотых брутто.

Сколько платят за охрану в "Lidl"

Но это еще не те деньги, которые работник получит "на руки". С зарплаты могут удерживать взносы ZUS, медицинское страхование и налог PIT. Точная сумма зависит от личной ситуации работника.

Если взять обычного работника старше 26 лет, для которого это основной договор и применяются стандартные взносы, ориентировочно выходит:

160 часов — около 3 930 злотых ;

— около ; 168 часов — около 4 110 злотых ;

— около ; 180 часов — около 4 380 злотых ;

— около ; 200 часов – около 4 840 злотых.

Приблизительно от 47300 до 58250 гривен.

Это именно ориентировочный расчет, а не гарантированная сумма выплаты. Для студентов до 26 лет условия гораздо выгоднее — они могут быть освобождены от ZUS и PIT, поэтому брутто в таком случае может фактически равняться сумме "на руки".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает кассир в польском аналоге "АТБ".