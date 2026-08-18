Штраф у 42,5 млн, кримінальні справи та будинок в Іспанії: що відомо про полтавського депутата Бєлашова

Депутат володіє чималими статками

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Національний банк оштрафував "Банк Український капітал" на 42,5 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Найбільшим акціонером фінустанови є депутат Полтавської облради та голова фракції ВО "Батьківщина" Сергій Бєлашов.

Сам Бєлашов уже не вперше опиняється в центрі гучних історій. "Телеграф" розповість, що відомо про депутата, його бізнес та справи, в яких він фігурував.

Хто такий Сергій Бєлашов

Сергій Бєлашов — депутат Полтавської обласної ради з 2020 року. Він пройшов до ради від ВО "Батьківщина" і зараз очолює фракцію партії.

Втім, політика — далеко не єдина сфера його діяльності. Бєлашов — один із найбільших власників банку "Український капітал" (політику належить 48,91% банку, ще 19,99% — його дружині Ліліані) і має частки в інших компаніях.

Банк "Український капітал"

Саме його бізнес-зв'язки та діяльність пов'язаних із ним структур неодноразово привертали увагу правоохоронців.

За даними видання 368.media, ім'я Сергія Бєлашова фігурувало у кількох кримінальних провадженнях, пов'язаних, зокрема, із закупівлями для "Укрзалізниці". Водночас йдеться про різні епізоди, які мають окремі обставини та процесуальний статус.

Найгучніша справа, в якій фігурує Бєлашов, стосується закупівлі природного газу для "Укрзалізниці". За версією слідства, у 2016–2017 роках газ закуповували за завищеними цінами через приватні компанії. Зокрема, у матеріалах справи фігурували ТОВ "Юг-Газ" та ТОВ "Скела Терциум".

Слідство оцінювало можливі збитки державного підприємства майже у 204 млн грн. У червні 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Бєлашову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн. Надалі справа була передана до суду.

Сергій Бєлашов

Окремо правоохоронці розслідували інші можливі схеми, пов'язані з закупівлями "Укрзалізниці". Зокрема, в одному з проваджень фігурувала компанія "Скела Терциум", співвласницею якої є Євгенія Федорович — сестра дружини Бєлашова Ліліани.

За даними 368.media, слідство перевіряло можливе заволодіння коштами під час контракту на постачання пального для морських поромів. Йшлося про договір на 101,5 млн грн, тоді як фактичні поставки, за версією слідства, могли становити лише близько 3 млн грн. Сума можливих збитків оцінювалася приблизно у 98 млн грн.

Будинок в Іспанії та мільйони: що Бєлашов задекларував

У своїй декларації Сергій Бєлашов вказав значний список майна, корпоративних прав і грошових активів.

Серед найдорожчих об'єктів — житловий будинок в Іспанії площею майже 349 квадратних метрів. Він перебуває у спільній власності Бєлашова та його дружини Ліліани.

Разом із будинком подружжю належить земельна ділянка площею майже 2 тисячі квадратних метрів.

Також у декларації вказані кілька автомобілів, серед яких Porsche Cayenne, Mercedes A180d, Audi Q2, Porsche Cayenne та ГАЗ-21.

Окремо Бєлашов задекларував корпоративні права та цінні папери. Серед іншого, він вказав акції банку "Український капітал", а також частки в низці компаній, зокрема ТОВ "Компанія з управління активами "Укркапітал"", де задекларовано 100% корпоративних прав.

Що задекларував Бєлашов. Інфографіка ШІ "Телеграф"

За даними OpenDataBot, сумарний дохід Бєлашова та членів його родини, відображений у декларації за 2025 рік, становив 25,14 млн грн. Сервіс також вказує 15 об'єктів нерухомості, 26 земельних ділянок і шість транспортних засобів. Грошові активи родини, за підрахунками OpenDataBot, становлять майже 149 млн грн, 886,7 тис. доларів та понад 53 тис. євро.

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