Тостеры массово возвращаются на кухни. Почему они лучше сэндвичниц и не только

Простой прибор выигрывает перед сложными современными решениями

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычные тостеры еще недавно массово заменяли сэндвичницами или мультипечами. Однако теперь это простое и надежное устройство возвращается на кухни.

"Телеграф" рассказывает, почему тостеры снова в тренде. Тостер – это прибор, предназначенный для быстрой поджарки ломтиков хлеба с двух сторон. Хлеб вставляется в специальные вертикальные отверстия и выпрыгивает оттуда после поджаривания.

Это очень простой прибор, который использовался десятилетиями и в последние годы его начали вытеснять более современные устройства. Однако сейчас происходит обратный процесс – старые добрые устройства возвращаются.

Почему тостеры снова в тренде

В этом случае простота и надежность выигрывают в многофункциональности. В отличие от модных сэндвичниц и мультипечек, вертикальный тостер разогревается мгновенно и обжаривает хлеб за 1–2 минуты без необходимости предварительного нагрева.

Благодаря близкому расположению нагревательных элементов тостер быстро запекает корочку, оставляя мякоть внутри влажной. Не так легко добиться этого же результата в других устройствах.

Кроме того, для поджаривания хлеба тостер использует гораздо меньше электроэнергии, чем другая бытовая техника. К тому же простое механическое устройство реже ломается, не требует настройки сложных программ, за ним легко ухаживать благодаря выдвижному подносу для крошек.

Современные тостеры выпускают в стильном ретро-дизайне (например, в стиле 50-х годов) для тех, кто хочет иметь нотку ностальгии. Также есть модели в минималистическом стиле, которые впишутся в современную кухню.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему советские гобелены и ковры теперь стоят целое состояние. То, что казалось пережитком прошлого, снова возвращается в тренды.