Тостери масово повертаються на кухні. Чому вони кращі за сендвічниці і не тільки

Простий прилад виграє перед складними сучасними рішеннями

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Звичайні тостери ще нещодавно масово замінювали на сендвічниці чи мультипічі. Однак тепер цей простий та надійний пристрій повертається на кухні.

"Телеграф" розповідає, чому тостери знову у тренді. Тостер — це прилад, призначений для швидкого підсмажування скибочок хліба з двох боків. Хліб вставляється у спеціальні вертикальні отвори та "вистрибує" звідти після підсмажування.

Це дуже простий прилад, який використовувався десятиліттями й останніми роками його почали витісняти сучасніші пристрої. Однак зараз відбувається зворотній процес — старі добрі пристрої повертаються.

Чому тостери знову в тренді

В цьому випадку простота та надійність виграє у багатофункціональності. На відміну від модних сендвічниць та мультипічок, вертикальний тостер розігрівається миттєво та обсмажує хліб за 1–2 хвилини без необхідності попереднього нагріву.

Завдяки близькому розташуванню нагрівальних елементів тостер швидко запікає скоринку, залишаючи м'якуш усередині вологим. Не так легко досягти цього ж результату в інших пристроях.

Крім того, для підсмажування хліба тостер використовує значно менше електроенергії, ніж інша побутова техніка. До того ж простий механічний пристрій рідше ламається, не потребує налаштування складних програм, за ним легко доглядати завдяки висувній таці для крихт.

Сучасні тостери випускають у стильному ретро-дизайні (наприклад, у стилі 50-х років) для тих, хто хоче мати в обстановці нотку ностальгії. Також є моделі у мінімалістичному стилі, які впишуться у сучасну кухню.

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