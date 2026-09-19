Скинуться всей сменой: какое жесткое правило действует в "АТБ"

Собеседник пояснил, что происходит после проверки магазина

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Если в магазине "АТБ" при проверке обнаруживают недостаток, его сумма может распределяться между всеми сотрудниками.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". По его словам, если при проверке выявили недостаток, то сумма распределяется между всем персоналом по специальной формуле. При этом собеседник отмечает — если магазин работает правильно, недостаток не обнаруживают.

Заметим, причины недостач могут быть разные. Среди них, например, кража товара. в "АТБ" ранее рассказывали, что абсолютным лидером по частоте краж стал шоколад. Кофе и алкоголь – тоже в перечне популярных.

Другие причины недостач: повреждение товаров, ошибки при учете или проведении складских операций и т.д. Если же не хватает средств в кассе, и ситуация возникла из-за действий кассира — возмещает конкретный работник.

Если же в кассе плюс в деньгах, то эти средства принимают на учет в общей кассе магазина. Лишняя наличность может быть ошибочно положена в кассу по разным причинам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что супермаркеты сети "АТБ" работают даже ночью. В настоящее время у работников — особая задача.