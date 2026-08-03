"Государство самостоятельно не вытянет": сколько на самом деле стоит строительство укрытий

Проблему укрытий в Украине решить не так-то просто

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Строительство защитных укрытий в Украине — общая ответственность государства, общин и городов. Стоимость обустройства одного подземного укрытия на 500 человек может стоить от 100 до 200 миллионов гривен.

Об этом глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин рассказал в интервью Radio NV. Он подчеркнул, что государство самостоятельно не может закрыть столь большие расходы.

По его словам, строительные работы по вместительным подземным укрытиям нужно выполнять в тесной координации. В то же время, нужно масштабировать практику строительства небольших модульных бетонных укрытий.

"Общая ответственность. Понятно, что это общая ответственность. Иногда мы видим, что органы местного самоуправления не дорабатывают в плане приоритетов, потому что все это требует достаточно большого финансирования. И государство тоже не может полностью обеспечить эти потребности, потому что это просто мы должны понимать, что это сотни и сотни миллиардов гривен для того, чтобы построить системы подземных укрытий во всех общинах, которые точно сделают невозможными те потери, которые, к сожалению, сегодня есть. Но мы видим достаточно много примеров, когда города и области берут ответственность и строят эти укрытия", — рассказал Сухомлин.

В частности, по его словам, это Запорожье, Харьков, Херсон. Там большие объемы строительных работ по укрытиям.

"Это десятки служащих подземных школ, в том числе и укрытиями, и многие другие примеры, когда такие проекты реализуются. Большое укрытие, вот размер подземной школы, которая может принять примерно 500 человек, это стоимость такого укрытия от 100 до 200 млн в зависимости от того дополнительного оборудования, которое должно там быть. Это может быть там, если школа это необходимое оборудование для школы. Таких укрытий вот посчитайте, 500 человек может укрыться в таком укрытии. А, например, город Запорожье, 350-400 тысяч человек. Какое количество укрытий, если строить с нуля, нужно? Поэтому в таких условиях, в которых мы сегодня находимся, это почти невозможно сделать. Здесь нужно объективно говорить правду", — отметил Сухомлин.

Подземное укрытие. Фото иллюстративное

В то же время, он отметил, что в Харькове, Днепре и других городах строятся небольшие мобильные укрытия — бетонные сооружения, в которых может разместиться 10-15 человек. И такие решения нужно масштабировать.

"Во всяком случае это смысл масштабировать. Это может спасти не одну жизнь. И мы, как Агентство, имеем экспертизу именно по физической защите от "шахедов" и от ракет. Потому что мы строим по всей стране, в том числе и в Киеве очень большое количество защитных сооружений. Это касается в основном объектов энергетики, объектов водоканалов. И мы понимаем, как они работают. Те укрытия в бетонные, о которых мы говорим, могут защитить от косвенного попадания "шахеда" и то, если он падет не рядом с этим укрытием, так как обломки обладают достаточно большой прибивной силой. И это укрытие тоже не гарантирует, что оно надежно защитит людей", — сказал Сухомлин.

Сергей Сухомлин

По его мнению, следует переходить на подземные, в том числе модульные укрытия. По его словам, уже разработан проект такого подземного укрытия, которое монтируется на глубину 4-6 м. В Бородянке установлено такое укрытие на 48 человек, но оно секционное и его можно сделать на любое количество мест для людей. А монтаж такого укрытия занял всего около 10 дней. После этого вместе с областными военными администрациями в Агентстве сделали анализ количества таких укрытий, которые нужны для прифронтовых областей.

"Именно подземные укрытия — более надежные. Более 3 тысяч укрытий нужно только для прифронтовых общин. Это космическое количество и космическая сумма, которая нужна для того, чтобы это все устроить", — подчеркнул Сухомлин.

По его словам, на сегодняшний день области и общины реализуют огромное количество объектов. В целом, по Украине, более 1400 объектов строится в рамках программы устойчивости общин.

Также для этих целей привлекаются и средства западных партнеров. В частности, для строительства укрытий.

"Более того, даже есть коалиция по укрытиям. Шесть или восемь стран туда входят. Пока есть отдельные небольшие проекты, но это точно не массовый продукт и точно проект, пока не имеющий надежного и стабильного финансирования", — пояснил Сухомлин.

Как проходит подготовка к зиме?

Также он прокомментировал подготовку к отопительному сезону. В частности, оценил уровень защиты критической инфраструктуры.

"Большинство экспертов, пытающихся комментировать или говорить, что ничего не строится, все пропало, они даже и не понимают, что такое планы стойкости. Планы стойкости — это четыре основных направления, которые должны быть обеспечены для того, чтобы община в такое сложное время, как война, могла более-менее стабильно проходить", — сказал он.

Первое направление — это физическая защита критических объектов или элементов. Это объекты водоканалов, большие ТЭС, большие тепловые станции. Это физическая защита всех критических элементов от прямого извлечения шахеда. Это второй уровень защиты.

это физическая защита критических объектов или элементов. Это объекты водоканалов, большие ТЭС, большие тепловые станции. Это физическая защита всех критических элементов от прямого извлечения шахеда. Это второй уровень защиты. Второе направление — это количество и мощность генераторов должно обеспечивать всю критическую инфраструктуру.

это количество и мощность генераторов должно обеспечивать всю критическую инфраструктуру. Третье направление — это, если есть в городе ТЭЦ или большие тепловые электростанции, в этом районе должна быть построена децентрализованная система теплообеспечения, которая перекрывает по мощности тепловую, которую вы даете ТЭЦ для того, чтобы в случае поражения было время на проведение ремонтных работ, месяц или полтора или два, система могла работать на резервной системе.

это, если есть в городе ТЭЦ или большие тепловые электростанции, в этом районе должна быть построена децентрализованная система теплообеспечения, которая перекрывает по мощности тепловую, которую вы даете ТЭЦ для того, чтобы в случае поражения было время на проведение ремонтных работ, месяц или полтора или два, система могла работать на резервной системе. Четвертое направление — это децентрализованная генерация электрической энергии.

"И здесь очень простой показатель. Если в городе Харькове, например, вся критическая инфраструктура потребляет 105-107 МВт, значит, построено такое же количество когенерационных станций, которые могут выдавать и обеспечивать эту критическую инфраструктуру электроэнергии. Вот эти четыре показателя", — объяснил Сухомлин.

По его словам, сейчас подготовка продолжается. И все объекты, порученные Агентству, строятся по графику.

"Я могу ответить, что все объекты, порученные Агентству, строятся по графику. Очень много объектов с опережением графика. Я там уже показывал, что объекты, например 330 подстанция, которая в среднем строится 2 года, а некоторые объекты еще там достраиваются с 2023 года, это не агентством. А у нас задача построить в Киеве в этом году. Мы начали в мае, в ноябре мы уже заканчиваем строительство к такой огромной защите. Все идет по графику. Я не вижу никаких рисков с точки зрения Агентства, что оно не выполнит задачу выполнения планов устойчивости по стране и тем более по Киеву, потому что Киев очень важен для всей страны", — отметил Сухомлин.

Также он рассказал, почему написал заявление на отставку с должности главы Госагентства. По его словам, просто пришло это время, а вопрос, что это произошло накануне отопительного сезона, никак на это не влияет. Поскольку когда он приходил, планировалось вообще один год поработать, но так получилось, что пришлось дольше задержаться.

"Иногда ты понимаешь, что есть время принимать такие решения, скажу так. В Украине много профессиональных специалистов, которые могут продолжить работу Агентства на высоком уровне. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем", — резюмировал Сухомлин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне придумали циничное оправдание обстрела жилых домов в Киеве.