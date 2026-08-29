"Где-то забирали целые хирургические бригады". Как сегодня мобилизуют медиков

Больше всего на фронте нужны хирурги, травматологи и анестезиологи

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Врачи и медицинские работники имеют право на бронирование от мобилизации. Однако фронт тоже нуждается в медиках, поэтому по запросу Минобороны с части из них снимают бронирование.

Об этом в блиц интервью "Телеграфу" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко: Киев и Одесса под угрозой: Ляшко о подготовке больниц к зиме, ВЛК и мобилизации

Он напомнил, что по решению СНБО все медицинские работники больниц были забронированы на 100%. Чтобы привлечь врачей на фронт, командование Медицинских сил через Генштаб и Министерство обороны обращается в Минздрав с перечнем специалистов, которые им нужны в ряды ВСУ.

Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Задача Министерства здравоохранения – правильно все сбалансировать. С одной стороны, должна работать военная медицинская система, а с другой надо, чтобы гражданская система здравоохранения не теряла кадры.

"Получая запрос, мы четко верифицируем его с командованием Медицинских сил. Сколько вам хирургов нужно? Говорят, нужно 100 хирургов. Мы пропорционально этих 100 хирургов "раскладываем" по областям (меньше нагрузка на прифронтовые регионы, больше на тыловые области). Далее департаменты здравоохранения военных администраций прорабатывают вопрос с учреждениями", — рассказал министр.

Однако сначала, говорит Ляшко, посылают запрос: кто добровольно хочет на один год пойти в ряды ВСУ. Кто-то соглашается, кто-то – нет.

"Определяем хирургов, которых можно мобилизовать, они разбронируются, подписывают контракт и идут в ВСУ. Раньше шли добровольно, потом через ТЦК, так как по нормативным документам все врачи военнообязанные. И бывало и такое, что забирали хирургические бригады (с анестезиологами) из одной больницы, и больница не могла оказывать хирургическую услугу", — рассказал министр.

Он объяснил, что теперь Минздрав такого не допускает. Если хирург из больницы мобилизуется, это не должно повлиять на оказание медицинской помощи там, где он работал раньше. Минздрав пытается управлять дефицитом работников и в гражданской и военной системе.

Каких врачей остро не хватает в ВСУ

По словам Ляшко, ключевые специалисты, которые нужны на фронте – хирурги, травматологи, анестезиологи. Однако привлекают также семейных врачей и терапевтов. Они необходимы для работы в медротах воинских частей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех случаях, в которых ТЦК мобилизует забронированных законно. Закон четко определяет основания, когда бронирование прекращается.