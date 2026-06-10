Бывшая журналистка "Телеграфа" прислала письмо из СИЗО: даже в плену она держится

Женщину задержали вместе с мужем, однако через год его отпустили

Бывшая журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко, которую россияне задержали 6 мая 2023 года в оккупированном Мелитополе, прислала письмо из СИЗО, где ее содержат оккупанты. Она поздравила коллег с днем журналиста и даже пошутила.

Письмо Ирины Левченко опубликовал бывший главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов, который был ее последним руководителем во времена, когда Ирина еще работала. Незадолго до полномасштабного вторжения она сообщила, что выходит на пенсию по состоянию здоровья.

Ирина Левченко. Фото: facebook.com/zharienov

ФСБ обвиняет журналистку в "шпионаже" и "терроризме", однако за три года не дошло даже до суда. Ирина находится в СИЗО, изредка ей удается передавать оттуда письма.

"В последнем из них Ирина поздравила коллег с днем журналиста: "6 июня у нас профессиональный праздник журналистов. Передайте мои поздравления коллегам от моего имени, пожалуйста. А еще скажите им, что я нахожусь в длительной зарубежной творческой командировке, изучаю быт и обычаи аборигенов и "поехавших" :). Даже в плену она держится», — пишет журналист.

Письмо Ирины Левченко из СИЗО. Фото: facebook.com/zharienov

Ярослав Жаренов добавил, что было множество попыток спасти Ирину из неволи. Однако обмен гражданских пленных — очень сложный процесс, который, к сожалению, почти не двигается.

Где сейчас находится Ирина Левченко

По данным "Центра прав человека ZMINA", сейчас Ирину Левченко оккупанты содержат в СИЗО №1 Симферополя в оккупированном Крыму. Они готовят закрытый судебный процесс. По словам родных, в СИЗО антисанитария, проблемы со связью и плохие условия содержания.

Оккупанты похитили Ирину Левченко в мае 2023 года — что известно

Россияне задержали супругов Ирины и Александра Левченко прямо посреди улицы в мае 2023 года. На тот момент журналистка, как и ее муж, уже были пенсионерами — никакой трудовой или другой деятельностью не занимались, имели проблемы со здоровьем. Супруги делали ремонт в квартире, занимались дачей и воспитанием внучки.

Александр и Ирина Левченко

Левченко в течение 14,5 месяцев оккупации Мелитополя не привлекали россиян, но весной 2023 года их задержали. Ирина в последний раз вышла на связь 6 мая.

Мужа Ирины, Александра Левченко, которого содержали отдельно, отпустили в сентябре 2024 года. Ирину продолжают удерживать в СИЗО.

Напомним, ко второй годовщине захвата Ирины Левченко в российский плен, "Телеграф" напомнил ее историю. К сожалению, в плену пыткам подвергаются все без исключения украинцы, а процесс возвращения гражданских является задачей "со звездочкой".