Родная кровиночка Брежнева попала в плен на фронте. Как выглядит правнук советского вождя (фото)

Мужчина был сапером на войне

Приемный правнук советского лидера Леонида Брежнева Антон Милаев находится в украинском плену. Его якобы взяли на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

Об этом сообщают росСМИ. Заметим, что официально ни одна из сторон не подтверждала эту информацию.

Известно, что 45-летний Антон Милаев является названным внуком дочери генерального секретаря ЦК КПСС Галины Брежневой, воспитывающей его как родного. То есть у него нет кровной связи с Брежневым и его семьей.

Леонид Брежнев и Антон Милаев

Осенью прошлого года Милаев отправился на войну как сапер. Однако в ноябре перестал выходить на связь с семьей. Впоследствии мать Милаева Ирина Кузнецова сообщила, что мужчина находится в плену на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

Для справки

Леонид Брежнев – это советский государственный и партийный деятель. Он возглавлял СССР в течение 18 лет (с 1964 по 1982 г.) как Генеральный секретарь ЦК КПСС. Период его правления в истории называют "эпохой застоя". Ведь несмотря на то, что власть он получил в 1964 году в результате внутрипартийного переворота и устранения Никиты Хрущева, никаких кардинальных изменений в СССР не было.

Леонид Брежнев

При Брежневе постепенно замедлился темп развития экономики и дефицит товаров. Серьезных политических перемен тоже не наблюдалось. Но при Брежневе произошла политическая "разрядка" напряженных отношений с Западом.

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