Стал хуже ходить? Появление мэра Харькова Терехова в школе вызвало новые слухи о его здоровье (видео)

Политик сильно изменился за последнее время

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Мэр Харькова Игорь Терехов появился на публике на фоне слухов о проблемах со здоровьем. Чиновник на 1 сентября посетил первую в Украине подземную школу, которую открыли в городе 3 года назад.

В сети появились кадры, как Терехов выходит из машины и идет в школу. На кадрах маленькие харьковчане останавливают и обнимают мэра.

В Интернете обратили внимание на походку Терехова. Чиновник, который сильно похудел за последнее время, шел в учебное заведение весьма неуверенно.

В середине августа 59-летний Терехов выступил на публичном мероприятии в Кропивницком. В сети заметили резкие изменения во внешности чиновника: всего за несколько месяцев политик заметно похудел. У него обострились черты лица, появились тени под глазами и бросились в глаза похудевшие запястья.

Игорь Терехов – слева август 2026, справа – август 2025. Фото: t.me/ihor_terekhov

Сам Терехов признался, что сознательно сбросил вес.

Харькову нужен мэр, который будет легко подниматься. А если говорить откровенно, то я работаю над собой. Я каждый день бегаю примерно 10 километров. Игорь Терехов

Как сообщал "Телеграф", в июле 2026 года появились слухи о возможном назначении Терехова на пост премьер-министра Украины. В то же время он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В итоге пост премьера достался известному украинскому бизнесмену, топ-менеджеру и управленцу в нефтегазовой сфере Сергею Корецкому.