"Бумажная магия" торгово-промышленной палаты: как справки помогали легализовать хищения в Харькове и Киеве

Что нашли по делу о закупках в Харькове

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Торгово-промышленная палата, которая по закону должна поддерживать бизнес, все чаще упоминается в криминальных сводках как инструмент для легализации сомнительных тендерных наценок или как площадка для вымогательства взяток.

Последние громкие дела, в которых фигурируют документы и должностные лица ТПП, касаются подготовки к зиме в Харькове и оборонных закупок в столице.

Харьковский "фокус": две разные справки за 24 часа

Материалы уголовного производства о нарушениях при закупке запорной арматуры для КП "Харьковские тепловые сети" раскрывают технологию подгонки цифр под потребности "своих" подрядчиков. Как установили следователи Нацполиции, для обоснования покупки запчастей у посредника — ООО "Старт Линкор" (владелец Олег Беленьков) с переплатой почти в 70 млн грн заказчик организовал получение справок от Харьковской торгово-промышленной палаты.

В документах, выданных с разницей в один день — 14 и 15 марта 2023 года, цены на одну и ту же продукцию существенно отличались. Правоохранители выяснили, что рыночную стоимость не анализировали, а "нужные" цифры указали на основании данных компаний, которые не являются производителями. Конечно, к тендерной документации приложили вариант с завышенной ценой, и это позволило КП приобрести арматуру у "Старт Линкор" за 153,7 млн грн. Хотя компания накануне купила товар у производителя всего за 87,5 млн грн.

Цены в документах существенно отличаются

Таким образом, община Харькова потеряла десятки миллионов, что подтвердила экспертиза. В настоящее время расследование по делу продолжается (Печерский районный суд Киева недавно продлил срок расследования до 23 сентября), а подробнее об этом эпизоде и фигурантах дела "Телеграф" расскажет в ближайшие дни в очередном расследовании.

Киевский масштаб: 100 тыс. евро за "форс-мажор" для ВСУ

Пока в Харькове ТПП помогала "скрывать" переплаты на ремонтах, в столице разоблачили более циничную схему. 9 июля СБУ задержала советницу ТПП Украины по правовым вопросам и ее сына за вымогательство 100 тыс. евро.

Как сообщил Офис Генпрокурора, деньги "семейный подряд" планировал получить у оборонного предприятия, которое поставляет дроны для ВСУ. Из-за пожара на складе часть техники была уничтожена, и производителю требовалось официальное заключение ТПП о "существенном изменении обстоятельств", чтобы избежать штрафов за срыв государственного контракта. Советница, по версии силовиков, прямо заявила: либо бизнес платит в валюте, либо документы в архивах ТПП "исчезнут", а подписи будут признаны недействительными во время проверок.

Советницу и ее сына задержали во время передачи второй части "вознаграждения". Обоим инкриминируют пособничество в вымогательстве и получении взятки (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 УК Украины) и взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 и 5 млн грн.

Случаи в Харькове и Киеве свидетельствуют о системной проблеме: заключения Торгово-промышленной палаты нередко используются как "юридическая защита" от НАБУ и Государственной аудиторской службы. Организаторы тендеров добавляют такие справки, чтобы снять с себя ответственность за стоимость закупок. В то же время Верховный Суд уже неоднократно подчеркивал: документы от ТПП не освобождают чиновников и администрации коммунальных предприятий от обязанности самостоятельно мониторить рынок и заботиться об экономии бюджетных средств.

Когда же речь заходит о фиксации реального ущерба от обстрелов, экспертизе ТПП или подтверждении форс-мажорных обстоятельств, как видим, также может идти речь о злоупотреблениях.