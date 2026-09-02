Став гірше ходити? Поява мера Харкова Терехова у школі викликала нові чутки про його здоров'я (відео)

Політик сильно змінився останнім часом

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Мер Харкова Ігор Терехов з’явився на публіці на тлі чуток про проблеми зі здоров’ям. Чиновник на 1 вересня відвідав першу в Україні підземну школу, яку відкрили у місті 3 роки тому.

У мережі з’явилися кадри, як Терехов виходить із машини та йде до школи. На кадрах маленькі харків’яни зупиняють та обіймають мера.

В Інтернеті звернули увагу на ходу Терехова. Чиновник, який сильно схуд останнім часом, йшов до навчального закладу дуже невпевнено.

У середині серпня 59-річний Терехов виступив на публічному заході у Кропивницькому. У мережі помітили різкі зміни у зовнішності чиновника: лише за кілька місяців політик помітно схуд. У нього загострилися риси обличчя, з’явилися тіні під очима і впали в око схудлі зап’ястя.

Ігор Терехов – зліва серпень 2026, праворуч – серпень 2025. Фото: t.me/ihor_terekhov

Сам Терехов зізнався, що свідомо скинув вагу.

Харкову потрібен мер, який буде легкий на підйом. А якщо сказати відверто, то я працюю над собою. Я кожного дня приблизно 10 кілометрів бігаю. Ігор Терехов

Як повідомляв "Телеграф", у липні 2026 року з’явилися чутки про можливе призначення Терехова на посаду прем’єр-міністра України. Водночас він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. У результаті пост прем’єра дістався відомому українському бізнесмену, топменеджеру та управлінцю у нафтогазовій сфері Сергію Корецькому.