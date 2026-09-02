Киев начал учебу под взрывы. Россияне ударили по учебному заведению и больнице (фото)

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Россия атаковала Киев днем 2 сентября, в результате чего сразу в нескольких районах зафиксированы повреждения. В частности, на территории учебного заведения произошло возгорание.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко. Сообщается, что в Шевченковском районе, вследствие попадания БпЛА, произошло возгорание в 6-этажном жилом доме. Также неподалеку возгорание в трехэтажном здании.

В настоящее время известно о пяти пострадавших. В больницах города находятся трое раненых.

Повреждено также в результате атаки помещение одного из медучреждений — выбило часть окон. Пострадавших среди пациентов и персонала предварительно нет.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Голосеевском районе а результате вражеской атаки в Голосеевском районе возникло возгорание на территории учебного заведения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фото задымления в центре Киева после атаки.

Задымление в центре Киева. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Задымление в центре Киева. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Отметим, что в первый учебный день, 1 сентября, россияне также устроили атаку по Украине. В результате в Киеве погибли восемь человек, еще пятеро пострадали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский посетил восстановленный лицей в Киевской области, но из-за объявленной воздушной тревоги всем пришлось пройти в укрытие. Глава государства сказал, что россияне сознательно делают детей участниками войны.

"Русские — ну просто конченые напрочь… Первое сентября… дети… Знаете, даже у врагов есть понимание, что дети — это дети. А русские делают детей участниками войны. Они это делают, делали… и будут делать, пока их не поставят на место", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с конца августа Киев ежедневно находится под прицелом российских оккупантов. РФ постоянно атакует столицу Украины с воздуха, в том числе реактивными "Шахедами". 31 августа в городе было зафиксировано 12 воздушных тревог.