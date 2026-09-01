Россияне снова атаковали Борисполь. Повреждена пятиэтажка, "АТБ" и не только (фото и видео)

Город в который раз за последнее время становится мишенью агрессора

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В ночь на вторник, 1 сентября, Россия атаковала ракетами и дронами город Борисполь Киевской области. Под удар попала жилая пятиэтажка и другие объекты, погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. Еще 13 человек получили ранения. В ГСЧС сообщили, что в городе повреждены также магазин и два частных жилых дома, помещение СТО. Кроме того, горели три автомобиля.

Поврежден дом. Фото: ГСЧС

Одна из пострадавших квартир. Фото: ГСЧС

С жителями работают психологи. Фото: ГСЧС

Поврежден "АТБ". Фото: Борисполь INFO

Сгорели машины. Фото: t.me/ivisti

Спасатели эвакуировали 48 человек и деблокировали из-под завалов двух жителей поврежденной пятиэтажки. В другой части Борисполя из-за вражеского удара повреждено здание предприятия и загорелся грузовой автомобиль.

Враг регулярно терроризирует Борисполь

В последнее время россияне усилили удары по Борисполю и окрестным районам, где расположено немало промышленных складов. В частности, они атаковали Бориспольский район 22 августа. Среди бела дня РФ ударила по автостоянке грузового транспорта. Погибли мужчина и женщина. Еще девять человек были ранены, в частности ребенок.

Перед этим, в ночь на 20 августа, российские войска также нанесли удар по Борисполю. Были повреждены складские помещения с продовольствием, а также инфраструктура Международного комитета Красного Креста. В ходе атаки в Бориспольском районе были повреждены 14 частных домов, четыре складских здания, автозаправочная станция, многоэтажка и восемь автомобилей.

Атака на Киев 1 сентября

Под ударом в ночь на 1 сентября была столица. В Киеве погибли восемь человек, еще пятеро пострадали, из них трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что в ночь на 1 сентября россияне прицельно ударили баллистикой по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам. Погибли шестеро железнодорожников, еще один получил ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 30 августа Россия также совершила атаку по Украине. Под ударом находились Киев и Запорожье. В результате есть повреждения и пострадавшие.