Взрывы, зарево и пожар в многоэтажке: что известно о ночной атаке по Украине (фото, видео)

На местрах работали экстренные службы

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Россия снова совершила атаку по Украине. Под ударом оказался Киева и Запорожье. В результате есть повреждения и пострадавшие.

Как сообщает в своем Telegram-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в столице был поврежден 12-этажный дом. В нем произошло возгорание с первого по пятый этаж.

Последствия атаки:

В Оболонском районе БпЛА упал на территорию между жилыми домами. В 12-этажном доме возгорание со второго по пятый этажи. Экстренные службы работают на месте.

В Подольском районе — попадание в нежилое сооружение.

В результате падения БпЛА пожар в зеленой зоне в Днепровском районе столицы.

В Голосеевском районе, в результате падения обломков, пылает кровля нежилого здания. Экстренные службы направляются на место

В Деснянском районе произошло возгорание травы на открытой территории на площади 2 га. Ликвидация продолжается

Согласно данным ГСЧС, по меньшей мере пострадали три человека. На местах работают все необходимые службы.

В то же время враг атковал Запорожье. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, Россия нанес удар по складским помещениям. В результате произошел пожар. Пострадавших нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Вишневое после удара российских БпЛА. Ян Доброносов показал фото с места происшествия.