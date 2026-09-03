Харківські та львівські діти мають навчатися по-різному, кажуть у Раді

У парламенті гадають, як врегулювати ситуацію на законодавчому рівні

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Освітній процес у школах різних регіонів України має йти по-різному. Виною всьому велика війна.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявила нардепка від "Голосу", членкиня освітнього комітету Наталія Піпа. Детальніше читайте у матеріалі: "Навчання спускатиметься під землю, – у Раді розповіли, як хочуть втиснути освіту між повітряними тривогами".

За її словами, потрібна диференціація між регіонами, адже в одній області дитина пропустила 2/3 уроків через тривоги, а в іншій — мінімальну кількість.

"Потрібна диференціація між регіонами. Київ та Харків — це різні реальності. Харківська дитина, яка пропустила дві третини уроків за минулий рік, і львівська дитина з мінімальними перервами не можуть навчатися за одним алгоритмом", — сказала Піпа.

Піпа хоче на законодавчому рівні врегулювати питання відпрацювання пропущеного школярами матеріалу, адже на цю мить із цією проблемою вчитель залишається віч-на-віч.

"Є і прогалина, яка потребує уваги на законодавчому рівні: питання відпрацювання пропущеного матеріалу. Зараз воно теж залишене на розсуд шкіл, але без чітких механізмів підтримки — фінансових, методичних, кадрових. Вчитель, який повинен надолужити матеріал після тривог, часто залишається з цим віч-на-віч", — зазначила Наталія.

Наталія Піпа/Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року учні всіх державних шкіл з 1 по 12 класи отримуватимуть безкоштовне харчування. Розмір фінансування обідів залежить від віку дитини.