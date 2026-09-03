Новые дроны атаковали Киев: что известно о "Герань-5" и чем опасен дрон

Характеристики и дальность нового российского дрона

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во время российской атаки на Киев 3 сентября мониторинговые каналы сообщали о пролете над столицей нового российского реактивного БПЛА "Герань-5". Этот аппарат существенно отличается от привычных "Шахедов" прежде всего скоростью, размерами и типом двигателя.

"Телеграф" расскажет, какие характеристики имеет этот дрон, почему он является более сложной целью для ПВО и каково происхождение российской разработки.

"Герань-5" добралась до Киева, есть пострадавшие

Как сообщают СМИ, во время массированной атаки Россия применила по Киеву дроны-ракеты "Герань-5". Возле Славутича в результате падения обломков есть раненые.

Герань-5 была замечена над Киевом. Фото: СМИ

Людей посекло обломками, также повреждены автомобили, которые находились прямо на дороге.

Реактивный дрон с дальностью до 950 км

О характеристиках "Герань-5" подробно сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным разведки, аппарат имеет нормальную аэродинамическую схему, а большинство его ключевых узлов унифицированы с другими российскими "Геранями".

На портале War&Sanctions ГУР приводит уточненные характеристики "Герань-5". Беспилотник имеет длину около 6,5 метра и размах крыльев около 5,5 метра. Его максимальная взлетная масса составляет до 850 кг, а боевая часть — около 90 кг.

Основные характеристики аппарата:

длина — около 6,5 м;

размах крыльев — около 5,5 м;

максимальная взлетная масса — до 850 кг;

боевая часть — около 90 кг;

крейсерская скорость — 450–600 км/ч;

дальность полета — около 950 км;

продолжительность полета — до 2 часов;

максимальная высота — до 6 км.

БПЛА "Герань-5". Инфографика: ИИ "Телеграф"

Почему "Герань-5" сложнее для ПВО

Главное отличие от классических "Шахедов" — турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A китайского производства. По данным ГУР, его тяга составляет около 200 кгс.

Реактивная силовая установка позволяет "Герань-5" развивать скорость до 600 км/ч. Это существенно выше, чем у более медленных ударных дронов с поршневыми двигателями.

"Герань-5". Фото: Defense Express

"Герань-5". Фото: Defense Express

Еще одна особенность — навигационное и телекоммуникационное оборудование. В "Герань-5" обнаружили:

помехозащищенную спутниковую навигацию "Комета-М12";

трекер Tracker V3 на базе Raspberry Pi;

3G/LTE-модемы;

Mesh-модем XK-F358;

инерциальную навигационную систему.

По данным ГУР, фактически зафиксированные полеты "Герань-5" происходили на высотах примерно от 200 метров до 3 км, хотя заявленная максимальная высота составляет 6 км.

Для украинской ПВО такая цель представляет большую сложность по сравнению с более медленными ударными дронами вроде "Шахедов". Из-за более высокой скорости у защитников остается меньше времени на ее обнаружение, сопровождение и поражение.

Российская разработка или иранский Karrar?

Еще в январе ГУР обратило внимание на происхождение "Герань-5". По данным украинской разведки, беспилотник имеет существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским Karrar.

Иранский Karrar

При этом "Герань-5" не является просто увеличенной версией Shahed — ее конструкция и техническое оснащение существенно отличаются от беспилотников этого типа.

Дополнительно анализ захваченного аппарата показал, что Россия использует в нем электронные компоненты иностранного производства. ГУР идентифицировало детали из Китая, США и Германии, в частности микросхемы Texas Instruments и Monolithic Power Systems, а также транзистор немецкой Infineon Technologies.

Обломки крылатой ракеты "Герань-5". Фото: Defense Express

От дрона до "ракеты-дрона"

"Герань-5" впервые применили против Украины в начале января 2026 года. Тогда ГУР сообщило, что Россия также прорабатывает возможность запуска таких аппаратов с авиационных носителей, в частности Су-25, чтобы увеличить дальность и удешевить использование. Рассматривалась и возможность оснащения их ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.

9 мая Россия впервые публично продемонстрировала "Герань-5". Defense Express тогда назвал ее крылатой ракетой, которую россияне показали вместе с пусковой установкой.

Поэтому сегодня в отношении "Герань-5" используют сразу несколько определений — реактивный БПЛА, дрон-камикадзе, ракета-дрон или крылатая ракета. По сути, это крупный реактивный ударный аппарат с дальностью около 950 км, боевой частью около 90 кг и скоростью до 600 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне бьют "Бандеролями" по мирным людям и чем опасно это оружие.