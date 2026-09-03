Новые дроны атаковали Киев: что известно о "Герань-5" и чем опасен дрон
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Характеристики и дальность нового российского дрона
Во время российской атаки на Киев 3 сентября мониторинговые каналы сообщали о пролете над столицей нового российского реактивного БПЛА "Герань-5". Этот аппарат существенно отличается от привычных "Шахедов" прежде всего скоростью, размерами и типом двигателя.
"Телеграф" расскажет, какие характеристики имеет этот дрон, почему он является более сложной целью для ПВО и каково происхождение российской разработки.
"Герань-5" добралась до Киева, есть пострадавшие
Как сообщают СМИ, во время массированной атаки Россия применила по Киеву дроны-ракеты "Герань-5". Возле Славутича в результате падения обломков есть раненые.
Людей посекло обломками, также повреждены автомобили, которые находились прямо на дороге.
Реактивный дрон с дальностью до 950 км
О характеристиках "Герань-5" подробно сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным разведки, аппарат имеет нормальную аэродинамическую схему, а большинство его ключевых узлов унифицированы с другими российскими "Геранями".
На портале War&Sanctions ГУР приводит уточненные характеристики "Герань-5". Беспилотник имеет длину около 6,5 метра и размах крыльев около 5,5 метра. Его максимальная взлетная масса составляет до 850 кг, а боевая часть — около 90 кг.
Основные характеристики аппарата:
- длина — около 6,5 м;
- размах крыльев — около 5,5 м;
- максимальная взлетная масса — до 850 кг;
- боевая часть — около 90 кг;
- крейсерская скорость — 450–600 км/ч;
- дальность полета — около 950 км;
- продолжительность полета — до 2 часов;
- максимальная высота — до 6 км.
Почему "Герань-5" сложнее для ПВО
Главное отличие от классических "Шахедов" — турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A китайского производства. По данным ГУР, его тяга составляет около 200 кгс.
Реактивная силовая установка позволяет "Герань-5" развивать скорость до 600 км/ч. Это существенно выше, чем у более медленных ударных дронов с поршневыми двигателями.
Еще одна особенность — навигационное и телекоммуникационное оборудование. В "Герань-5" обнаружили:
- помехозащищенную спутниковую навигацию "Комета-М12";
- трекер Tracker V3 на базе Raspberry Pi;
- 3G/LTE-модемы;
- Mesh-модем XK-F358;
- инерциальную навигационную систему.
По данным ГУР, фактически зафиксированные полеты "Герань-5" происходили на высотах примерно от 200 метров до 3 км, хотя заявленная максимальная высота составляет 6 км.
Для украинской ПВО такая цель представляет большую сложность по сравнению с более медленными ударными дронами вроде "Шахедов". Из-за более высокой скорости у защитников остается меньше времени на ее обнаружение, сопровождение и поражение.
Российская разработка или иранский Karrar?
Еще в январе ГУР обратило внимание на происхождение "Герань-5". По данным украинской разведки, беспилотник имеет существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским Karrar.
При этом "Герань-5" не является просто увеличенной версией Shahed — ее конструкция и техническое оснащение существенно отличаются от беспилотников этого типа.
Дополнительно анализ захваченного аппарата показал, что Россия использует в нем электронные компоненты иностранного производства. ГУР идентифицировало детали из Китая, США и Германии, в частности микросхемы Texas Instruments и Monolithic Power Systems, а также транзистор немецкой Infineon Technologies.
От дрона до "ракеты-дрона"
"Герань-5" впервые применили против Украины в начале января 2026 года. Тогда ГУР сообщило, что Россия также прорабатывает возможность запуска таких аппаратов с авиационных носителей, в частности Су-25, чтобы увеличить дальность и удешевить использование. Рассматривалась и возможность оснащения их ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.
9 мая Россия впервые публично продемонстрировала "Герань-5". Defense Express тогда назвал ее крылатой ракетой, которую россияне показали вместе с пусковой установкой.
Поэтому сегодня в отношении "Герань-5" используют сразу несколько определений — реактивный БПЛА, дрон-камикадзе, ракета-дрон или крылатая ракета. По сути, это крупный реактивный ударный аппарат с дальностью около 950 км, боевой частью около 90 кг и скоростью до 600 км/ч.
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