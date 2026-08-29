Киев – снова под прицелом россиян. Есть прилеты, поврежденные дома (фото и видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

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Утром в субботу, 29 августа, Россия атаковала Киев беспилотниками. Есть пострадавшие в Святошинском районе и повреждения здания в Голосеевском районе.

Как сообщили в КГВА, в Святошинском районе повреждены частные жилые дома. В Голосеевском районе фиксируется повреждение нежилого помещения.

Повреждены жилые дома. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Враг бьет по гражданским объектам. Фото: ГСЧС

Под удар попало жилье людей. Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе в результате падения дрона возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Святошинском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в квартире на девятом этаже жилого дома. Пострадавших нет, огонь потушили.

В ГСЧС добавили, что кроме пожара в одной из квартир на 9-м этаже жилой девятиэтажки произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

Спасатели в поврежденной 9-этажке. Фото: ГСЧС

Произошло частичное разрушение конструкций. Фото: ГСЧС

На момент публикации новости (10:20 29.08.2026) угроза реактивных беспилотников для Киева продолжается. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части области.

Воздушная тревога на Украине 10:20 29.08.2026. Карта: alerts.in.ua

Ранее "Телеграф" сообщал, что в селе Мила Бучанского района Киевской области после российского удара вечером 28 августа на территории предприятия возник масштабный пожар с вторичной детонацией. Пострадали шесть человек, также есть погибшие, перекрыт участок трассы "Киев — Чоп" (Житомирская трасса).