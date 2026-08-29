Киев – снова под прицелом россиян. Есть прилеты, поврежденные дома (фото и видео)
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К счастью, обошлось без пострадавших
Утром в субботу, 29 августа, Россия атаковала Киев беспилотниками. Есть пострадавшие в Святошинском районе и повреждения здания в Голосеевском районе.
Как сообщили в КГВА, в Святошинском районе повреждены частные жилые дома. В Голосеевском районе фиксируется повреждение нежилого помещения.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе в результате падения дрона возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Святошинском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в квартире на девятом этаже жилого дома. Пострадавших нет, огонь потушили.
В ГСЧС добавили, что кроме пожара в одной из квартир на 9-м этаже жилой девятиэтажки произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.
На момент публикации новости (10:20 29.08.2026) угроза реактивных беспилотников для Киева продолжается. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в селе Мила Бучанского района Киевской области после российского удара вечером 28 августа на территории предприятия возник масштабный пожар с вторичной детонацией. Пострадали шесть человек, также есть погибшие, перекрыт участок трассы "Киев — Чоп" (Житомирская трасса).