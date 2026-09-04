"Украинцы встретили россиян с цветами в 22-м": Резников описал эти "букеты"

Российские войска так готовились, что даже прихватили с собой парадную форму

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Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину в Кремле были убеждены, что в случае нападения на нашу страну, 30% украинцев будут встречать их войска с цветами. И ирония заключается в том, что на самом деле их встречали с "цветами", но есть важный нюанс.

Об этом участник переговорного процесса, министр обороны Украины (2021-2023) Алексей Резников рассказал в интервью "Телеграфу": "Сурков бегал по потолку, Путин был измучен, а Зеленский верил, что можно договориться – Резников о том, как начиналась большая война ч. I".

По его словам, существует версия, что россияне намеренно пошли в нападение, не завершив формирования ударных группировок, чтобы ввести в заблуждение. После освобождения города Гостомель, Резников с бывшим министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским заехали в деревню Дмитровска, где внутри сожженной российской техники обнаружили пакеты с парадной униформой.

"То же я видел на Черниговщине. Это значит, что личный состав российских вооруженных сил массово шел с пониманием, что они сейчас зайдут в Украину, все поднимут руки, и они наденут парадную форму и пройдут по Крещатику с парадом", — отметил собеседник.

Алексей Резников

Также накануне резников разговаривал с генералом Александром Литвиненко, который на то время был руководителем Службы внешней разведки.

"Я спросил его: "Есть ли у разведки, партнеров, информация, а что же думают в Кремле по поводу реакции украинцев в случае вторжения?". Сводный рапорт звучал примерно так: в Кремле были убеждены, что в случае полномасштабного нападения на Украину 30% украинцев будут встречать их войска с цветами и лозунгами "ура-ура". Еще 60% украинцев будут вести себя нейтрально, сидя в своих домах. И только 10% украинцев, по ожиданиям российской верхушки, будут сопротивляться. И преимущественно где-то там на западе Украины, куда россияне, возможно, и не планировали даже дойти", — рассказывает экс-министр обороны.

Российские войска всерьез везли с собой парадную форму

Он добавил, что такие выводы россияне сделали исходя из ситуации с Крымом, Донецкой и Луганском, поскольку там были люди, которые выходили их встречать. Остальные же просто приняли происходящую ситуацию. Потому в Кремле предполагали, что вся Украина будет вести себя именно так. При этом, их политические агенты влияния в Украине могли докладывать им о ситуации.

Если же говорить о встрече россиян с цветами, то по иронии судьбы так и вышло, но только цветы были не те, на которые рассчитывал враг.

"Украинцы действительно их встречали с "цветами". Но есть один маленький нюанс. До начала полномасштабного вторжения у нас была преимущественно советская система вооружения. А у всех артиллерийских систем с советских времен есть названия цветов: "Гвоздики", "Тюльпаны", "Гиацинты", "Пионы". Поэтому когда мы начали палить их танковые колонны – это были огромные "цветы", которыми мы их встречали", — подытожил Резников.

Какими цветами встречали россиян? Фото: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Резников рассказал об одном требовании России на переговорах.