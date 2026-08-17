Война скоро закончится? После пожара на Почайной киевлянам попался загадочный знак (видео)

Россияне целенаправленно уничтожают украинские книги

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Киевляне стали свидетелями символического события после удара россиян по книжному рынку на "Почайной". В частности, на волейбольное поле прилетела страница из сгоревшей книги на которой говорилось об "изменениях в войне к лучшему".

Соответствующее видео обнародовала пользовательница социальной сети Instagram. Она расценила это событие как знак.

Женщина рассказала, что пришла на волейбольное поле на следующий день после атаки на рынок на "Почайной". Возле газона она увидела обгоревшую страницу из книги.

"Пришли на поле и здесь лежит листик из книги. "Только что в войне наступило значительное изменение к лучшему". Люди, это прямо знак. Это с Почайной, с книжного рынка прилетело", — рассказала женщина.

Каковы последствия атаки россиян?

Как сообщал "Телеграф" после атаки в ночь на 16 августа в Киеве сгорел книжный рынок у метро "Почайна". Чуть более двух недель назад здесь уже был пожар после российской атаки.

В ГСЧС уточнили данные о масштабном пожаре на рынке — известно о двух пострадавших. На другой локации Оболонского района из-за взрывной волны — не пожар, а "незначительное разрушение здания без возгорания". По третьему адресу в том же районе произошло попадание в нежилое здание.

В результате удара сгорело много книг

В результате удара сгорело много книг

Ранее "Телеграф" рассказывал, что автомобиль влетел в террасу ресторана в центре Киева, который только недавно пострадал от прилета.