"Українці зустріли росіян з квітами у 22-му": Резніков описав ці "букети"

Російські війська так готувалися, що навіть прихопили із собою парадну форму

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Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Кремлі були переконані, що у разі нападу на нашу країну 30% українців зустрічатимуть їхні війська із квітами. І іронія полягає в тому, що насправді їх зустрічали із "квітами", але є важливий нюанс.

Про це учасник переговорного процесу, міністр оборони України (2021-2023) Олексій Резніков розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Сурков бігав по стелі, Путін був змучений, а Зеленський вірив, що можна домовитися — Рєзніков про те, як починалася велика війна ч. I".

За його словами, існує версія, що росіяни навмисне пішли в напад, не завершивши формування ударних угруповань, щоб ввести в оману. Після звільнення міста Гостомель, Резніков із колишнім міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським заїхали до села Дмитрівська, де всередині спаленої російської техніки виявили пакети із парадною уніформою.

"Те ж я бачив на Чернігівщині. Це означає, що особовий склад російських збройних сил масово йшов з розумінням, що вони зараз зайдуть в Україну, всі піднімуть руки, і вони надягнуть парадну форму і пройдуть Хрещатиком з парадом", — зазначив співрозмовник.

Олексій Резніков

Також напередодні різьбярів розмовляв із генералом Олександром Литвиненком, який на той час був керівником Служби зовнішньої розвідки.

"Я спитав його: "Чи є у розвідки, партнерів, інформація, а що ж думають в Кремлі щодо реакції українців у разі вторгнення?". Зведений рапорт звучав приблизно так: в Кремлі були переконані, що в разі повномасштабного нападу на Україну 30% українців будуть зустрічати їх війська з квітами і гаслами "ура-ура". Ще 60% українців будуть поводитись нейтрально, сидячи в своїх домівках. І тільки 10% українців, з очікувань російської верхівки, будуть чинити опір. І переважно десь там на заході України, куди росіяни, можливо, і не планували навіть дійти", — розповідає ексміністр оборони.

Російські війська всерйоз везли із собою парадну форму

Він додав, що такі висновки росіяни зробили з ситуації з Кримом, Донецькою та Луганськом, оскільки там були люди, які виходили їх зустрічати. Інші ж просто прийняли ситуацію, що відбувається. Тому в Кремлі припускали, що вся Україна поводитиметься саме так. При цьому їхні політичні агенти впливу в Україні могли доповідати їм про ситуацію.

Якщо ж говорити про зустріч росіян з квітами, то, за іронією долі, так і вийшло, але тільки квіти були не ті, на які розраховував ворог.

"Українці дійсно їх зустрічали з "квітами". Але є один маленький нюанс. На початок повномасштабного вторгнення у нас же була переважно радянська система озброєння. А всі артилерійські системи з радянських часів мають назви квітів: "Гвоздики", "Тюльпани", "Гіацинти", "Піони". Тому коли ми почали палити їхні танкові колони — це були величезні "квіти", якими ми їх зустрічали", — підсумував Резніков.

Якими квітами зустрічали росіян. Фото: "Телеграф" / ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Резніков розповів про одну вимогу Росії на переговорах.